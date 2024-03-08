scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsभारतWomens Day Awards: युवा हस्तियों को PM मोदी ने किया नेशनल क्रिएटर्स अवॉर्ड से सम्मानित

Womens Day Awards: युवा हस्तियों को PM मोदी ने किया नेशनल क्रिएटर्स अवॉर्ड से सम्मानित

पीएम मोदी ने कहा कि ये अवॉर्ड देश की सोशल मीडिया कंटेंट कम्युनिटी में इनोवेशन और क्रिएटिविटी की दिशा में उठाए गए कदमों को सम्मानित करने का है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
new delhi ,UPDATED: Mar 8, 2024 11:58 IST
modi
modi

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कई युवा हस्तियों को नेशनल क्रिएटर्स अवॉर्ड से सम्मानित किया। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कथावाचक जया किशोरी से लेकर लोकगायिका मैथिली ठाकुर और आरजे रौनक तक कई युवा हस्तियों को सम्मानित किया।

advertisement

ये अवॉर्ड 20 से अधिक कैटेगरी में दिए गए हैं. जिनमें बेस्ट स्टोरीटेलिंग से लेकर The Disruptor of the year, सेलिब्रेटी क्रिएटर ऑफ द ईयर, ग्रीन चैम्पियन अवॉर्ड, बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज, मोस्ट इम्पैक्टफुल एग्री क्रिएटर, कल्चरल एंबेसेडर ऑफ द ईयर, इंटरनेशनल क्रिएटर अवॉर्ड, बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर, स्वच्छ एंबेसेडर अवॉर्ड, द न्यू इंडिया चैम्पियन अवॉर्ड, टेक क्रिएटर अवॉर्ड, हेरिटेज फैशन आइकॉन अवॉर्ड, मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर (मेल एवं फीमेल), बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी, बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन कैटेगरी, बेस्ट क्रिएटर इन गेमिंग कैटेगरी, बेस्ट माइक्रो क्रिएटर, बेस्ट नैनो क्रिएटर, बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर कैटेगरी शामिल है।

पीएम मोदी ने कहा कि ये अवॉर्ड देश की सोशल मीडिया कंटेंट कम्युनिटी में इनोवेशन और क्रिएटिविटी की दिशा में उठाए गए कदमों को सम्मानित करने का है।

जया किशोरी और मैथिली ठाकुर के नाम सबसे बड़े अवॉर्ड

कथावाचक जया किशोरी को बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज कैटेगरी में सम्मानित किया गया है. वहीं, लोकगायिका मैथिली ठाकुर को कल्चरल एंबेसेडर ऑफ द ईयर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।इसके अलावा मृणाल डबास को जैविक खेती के लिए सम्मानित किया गया है. यूट्यूबर कामिया जानी को भी सम्मानित किया गया है। कीर्तिका गोविंदसामी को बेस्ट स्टोरीटेलिंग के लिए अवॉर्ड दिया गया है। वहीं, आरजे रौनक से लेकर रणवीर इलाहाबादिया समेत कई क्रिएटर्स को सम्मानित किया गया है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Mar 8, 2024