किसी भी प्रोडक्ट पर क्यों लिखा होता है Best Before या Expiry ?

आजकल आपने प्रोडक्ट्स पर लिखा देखा होगा कि बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट। क्या आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। पहले के लोग तो ख़ुशबू सूँघ कर, रंग देख कर ही निर्णय ले लेते थे कि क्या खाना सही है और खाने लायक़ है और क्या खाना बासा हो चुका है और फेकने लायक़ है। उन्हें पता होता था कि खाने में भी मौजूद होते हैं बैक्टीरिया और किस खाने का कौनसा बैक्टीरिया शरीर को भी ताक़त दे सकता है।

लुइस पास्चर (Louis Pasteur)

क़रीब 150-200 साल पहले लुइस पास्चर (Louis Pasteur) जो फ्रेंच केमिस्ट-फार्मासिस्ट थे उन्होंने वायरस-बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों के कई सिद्धांत दिए हैं। उन्हीं सिद्धांतों में से एक है ‘पाश्चुराइजेशन’(pasteurization) जिसमें दूध के बैक्टीरिया को प्रोसेस से खत्म किए जाते हैं और उसके बाद उसे पैकेट में भर कर कई दिनों तक कर रखा जाता है जिसे (Food preservation and expiry) कहा जाता है और उसमें Louis का एहम हाथ रहा है।

तमाम केमिकल्स, वैक्यूम और हानिकारक

अब आज के समय में लोग तबेले में से दूध लेन के बजाय ऑनलाइन पैकेट वाला दूध पीना सुविधाजनक समझते हैं। घर में ताज़ा खाना बनाने के बजाय बाहर का पैकेट वाला खाना खाना पसंद करते हैं मगर क्या ये बात जानते हैं कि दूध को पाश्चुराइज किया जाता है, चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन जैसी गैस भरी जाती है, और बाक़ी भी तमाम पैकेट में बंद खाने के सामान के साथ ऐसा ही किया जाता है। बाज़ार में तो डोसा, इडली, समोसा, चाऊमीन, मैगी , चाय, कॉफ़ी इत्यादि जैसी चीज़ों तक को पैकेट में बंद कर डाला है और उसको लंबे समय तक चलने के लिए उसकी बैक्टीरिया को अलग-अलग तरह से बढ़ने के लिए रोकने को तमाम केमिकल्स, वैक्यूम और हानिकारक प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है।

वस्तुओं पर "use by, best before और expiry लिखा जाता है

अब दूध को तो प्रोसेस कर के पैकेट में डाल दिया जाता है मगर पता कैसे लगाया जाए कि ये कब ख़राब होने वाला है इसके लिए ऐसे पैकेट में बंद खाने-पीने की वस्तुओं पर "use by, best before और expiry लिखा जाता है। सोचा जा सकता है कि जिस खाने में ना तो ढंग की हवा है, ऑक्सीजन है, जिसमें ऐसे हानिकारक तत्वों को भरा जा रहा है कि बैक्टीरिया जन्म ना ले तो वो किस कदर स्वास्थ्य को क्षति पहुँचा सकता है। पहले लोग सूंघ मात्र के खाने की पहचान कर लेते थे मगर अपन खाद्य पदार्थ प्लास्टिक की पन्निओं में बंद किए जाते हैं जिसके चलते इनपर "use before”, best before या expiry की तारीख़ लिखी जाती है। ये अलग बात है अगर नियम अनुसार खाने के सामान को सही टेम्परेचर पर या सही तरह से रखा गया है तो हो सकता है वो समान लंबा चल जाये।

use before का अर्थ

use before का अर्थ होता है कि दी गई तारीख़ से पहले ही उस सामान को इस्तेमाल करना चाहिए और तारीख़ निकल जाने पर वो समान खाने लायक़ नहीं रहता वहीं expiry का अर्थ होता है दी गई तारीख़ के बाद उस सामान को नहीं खाना चाहिए वो ख़राब हो चुका होता है। काफ़ी बार लोग कहते हैं कि कंपनी लोगों को असली तारीख के बदले नक़ली तारीक बढ़ा के लिख देते हैं जिससे उनका सामान लंबा चले और बिके। मगर फिर भी कभी भी पैक्ड फूड्स लेते वक़्त इन ख़ास तारीख़ों का अवश्य ध्यान रखें वरना आपके अपनों की जान को हो सकता है ख़तरा।