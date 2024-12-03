scorecardresearch
Newsभारतभारतीयों को क्यों पसंद आ रहा है वियतनाम?

भारतीयों को क्यों पसंद आ रहा है वियतनाम?

वियतनाम, जो कभी एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जाना जाता था, अब भारतीयों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। चाहे वह ट्रैवल डेस्टिनेशन के रूप में हो, निवेश के अवसर के रूप में हो, या फिर शिक्षा और नौकरी के लिए, वियतनाम भारतीयों के लिए एक आकर्षक स्थान बन चुका है।

UPDATED: Dec 3, 2024 17:32 IST

वियतनाम की बढ़ती लोकप्रियता के कारण

1. पर्यटन का आकर्षण

वियतनाम अपने प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध संस्कृति, और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है।

हैलॉन्ग बे, फो कॉक नेचर रिजर्व, और सापा वैली जैसे स्थान भारतीय पर्यटकों को बेहद आकर्षित करते हैं।
वियतनाम में भारतीयों के लिए वीजा प्रक्रिया भी आसान है, जिससे यहां आना सुविधाजनक हो जाता है।
यहां का स्वादिष्ट और सस्ता स्ट्रीट फूड भी भारतीय पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय है।

2. सस्ती जीवनशैली

वियतनाम में रहना और घूमना भारतीयों के लिए किफायती है।

यहां का रहने का खर्च और खाने-पीने की लागत भारत की तुलना में काफी कम है।
वियतनाम की मुद्रा (वियतनामी डोंग) का भारतीय रुपये के मुकाबले मजबूत मूल्य भारतीयों को यहां अधिक सुविधाजनक जीवनशैली अपनाने की अनुमति देता है।

3. निवेश और व्यापार के अवसर

वियतनाम, एशिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

भारतीय उद्यमी यहां मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल्स, और आईटी जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं।
वियतनाम का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और मजबूत आर्थिक नीतियां भारतीय व्यापारियों को आकर्षित कर रही हैं।
चीन के विकल्प के रूप में वियतनाम अब एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, जो भारतीय कंपनियों के लिए भी बड़ा अवसर है।

4. शिक्षा और रोजगार के अवसर

वियतनाम में अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय और किफायती शिक्षा भारतीय छात्रों के लिए आकर्षक हैं।

यहां की तकनीकी और मैनेजमेंट की पढ़ाई छात्रों को वैश्विक स्तर पर तैयार करती है।
इसके अलावा, वियतनाम में भारतीय पेशेवरों के लिए आईटी, हेल्थकेयर, और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में नौकरी के बढ़ते अवसर हैं।

5. सांस्कृतिक समानताएं

वियतनाम और भारत के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव भारतीयों को सहज महसूस कराता है।

वियतनाम में हिंदू मंदिर, जैसे पो नगर चाम टावर्स, और भारतीय मूल की संस्कृति के कई निशान हैं।
भारतीय खानपान के लिए भी वियतनाम में कई रेस्टोरेंट उपलब्ध हैं, जहां शाकाहारी और मसालेदार भोजन आसानी से मिल जाता है।

6. शांति और सुरक्षा

वियतनाम को एशिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है।

यहां की शांतिपूर्ण जीवनशैली और अपराध दर में कमी भारतीय परिवारों और यात्रियों के लिए इसे एक आदर्श स्थान बनाती है।
भविष्य में वियतनाम और भारतीयों के बीच बढ़ते संबंध
वियतनाम और भारत के बीच बढ़ते व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के चलते यह रिश्ता और गहरा हो रहा है।

भारत और वियतनाम के बीच बेहतर हवाई कनेक्टिविटी भी दोनों देशों को जोड़ने में मदद कर रही है। आने वाले वर्षों में वियतनाम में भारतीय पर्यटकों, निवेशकों, और पेशेवरों की संख्या में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

वियतनाम का प्राकृतिक सौंदर्य, सस्ती जीवनशैली, और बढ़ते व्यापारिक अवसर भारतीयों को यहां आकर्षित कर रहे हैं। यह देश भारतीयों के लिए सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक संभावनाओं से भरी भूमि बनता जा रहा है। चाहे आप घूमने के शौकीन हों, व्यवसायी हों, या पेशेवर, वियतनाम हर किसी के लिए कुछ खास पेश करता है।

