Sandeshkhali से पूरा देश आक्रोशित, Shahjahan Sheikh को बचाने में दीदी ने पूरी जान लगा दी', Mamata के गढ़ में गरजे PM Modi

West Bengal के Hooghly में पहुंचे PM Modi ने Sandeshkhali मामले को लेकर CM Mamata Banerjee पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संदेशखाली में बहनों-बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी गईं। जब संदेशखाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की और ममता दीदी से मदद मांगी तो उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने और बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे, पूरी शक्ति लगा दी। हुगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने टीएमसी और ममता पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीएमसी के राज में टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब-करीब दो महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनके बचाता होगा। बंगाल की जनता यहां की मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है कि क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है?. मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं को देखकर होती है।

इंडी गठबंधन पर भी निशाना..

पीएम ने निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के बड़े-बड़े नेता संदेशखाली पर आंख, कान, मुंह सब बंद करके बैठे हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लिए भ्रष्टाचारियों, परिवारवादियों और तुष्टिकरण करने वालों का साथ देना, यही एक काम बचा है। यही उनके लिए सबसे बड़ा काम है। टीएमसी ने बंगाल में अपराध और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल पैदा कर दिया है।

लूटने वालों को लौटाना ही पड़ेगा..

उन्होंने कहा कि यह मेरी गारंटी है, मैं बंगाल के लोगों से वादा करता हूं कि लूटने वालों को लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है। मोदी इनकी गालियों और हमले से डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। जिसने गरीब को लूटा है, उसको लौटाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज स्वतंत्र भारत में देश की समृद्धि और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर फिर से पूरे गौरव से नई ऊंचाई प्राप्त कर रही है। ये हम सभी का सौभाग्य है की 5 सदियों के इंतजार के बाद, 500 सालों के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजे हैं।

भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा..

वहीं इससे पहले पश्चिम बंगाल के ही आरामबाग में एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि 21वीं सदी का भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम सभी ने मिलकर 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य तय किया है। देश का गरीब, किसान, महिला और युवा, ये देश की प्राथमिकता है। हमने निरंतर गरीब कल्याण से जुड़े कदम उठाए हैं, जिसका परिणाम आज दुनिया देख रही है। पिछले 10 वर्षो में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये दिखाता है कि हमारी सरकार की दिशा, नीतियां, निर्णय सही है और उसका मूल कारण निर्णय सही है।

