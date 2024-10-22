सनी देओल ने 'जाट' के सेट पर रणदीप हुड्डा के साथ मनाया जन्मदिन

scorecardresearch
अभिनेता सनी देओल ने 19 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाया। गदर स्टार, जो अपनी आगामी फिल्म जाट की शूटिंग कर रहे हैं, ने फिल्म के सेट पर खूब मौज-मस्ती की। अभिनेता ने अपने सह-कलाकार रणदीप हुड्डा, फिल्म की टीम और अपने प्रशंसकों के साथ इस दिन का जश्न मनाया।

Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Oct 22, 2024 15:24 IST

अभिनेता सनी देओल ने 19 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाया। गदर स्टार, जो अपनी आगामी फिल्म जाट की शूटिंग कर रहे हैं, ने फिल्म के सेट पर खूब मौज-मस्ती की। अभिनेता ने अपने सह-कलाकार रणदीप हुड्डा, फिल्म की टीम और अपने प्रशंसकों के साथ इस दिन का जश्न मनाया।

जाट' के सेट पर मनाया जन्मदिन 

सनी देओल ने बड़े-बड़े केक काटे, अपने प्रशंसकों से मिले और उनके साथ सेल्फी ली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने जन्मदिन के दौरान पूरे समय काम किया। 22 अक्टूबर को उन्होंने जाट सेट पर जश्न का एक वीडियो शेयर किया।

देओल ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा,

"आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद।" देखिए: जाट में रणदीप हुड्डा, विनीत सिंह, सैयामी खेर और रेजिना कैसांद्रा भी हैं। एस थमन फिल्म का संगीत तैयार कर रहे हैं, जबकि ऋषि पंजाबी सिनेमैटोग्राफी संभालेंगे। जाट की शूटिंग फिलहाल हैदराबाद में चल रही है। निर्माता गणतंत्र दिवस 2025 पर रिलीज करने का लक्ष्य बना रहे हैं।

