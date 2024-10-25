scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsभारतमध्यम वर्ग के लिए राहत: सरकार जल्द ही VPF पर टैक्स-फ्री ब्याज की सीमा बढ़ा सकती है

मध्यम वर्ग के लिए राहत: सरकार जल्द ही VPF पर टैक्स-फ्री ब्याज की सीमा बढ़ा सकती है

सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत स्वैच्छिक भविष्य निधि (VPF) में टैक्स-फ्री योगदान की मौजूदा सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान नियमों के अनुसार, 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के ब्याज पर टैक्स लगाया जाता है। इस कदम का उद्देश्य निम्न-मध्यम और मध्यम आय वाले लोगों को EPFO के जरिए अपनी बचत बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति के समय अच्छी खासी रकम मिल सकेगी।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 25, 2024 13:50 IST

सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत स्वैच्छिक भविष्य निधि (VPF) में टैक्स-फ्री योगदान की मौजूदा सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान नियमों के अनुसार, 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के ब्याज पर टैक्स लगाया जाता है। इस कदम का उद्देश्य निम्न-मध्यम और मध्यम आय वाले लोगों को EPFO के जरिए अपनी बचत बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति के समय अच्छी खासी रकम मिल सकेगी।

advertisement

सूत्रों के अनुसार, श्रम मंत्रालय इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है और वित्त वर्ष 2026 के बजट में वित्त मंत्रालय के साथ इस पर चर्चा कर सकता है, जैसा कि इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया है।

VPF क्या है?

स्वैच्छिक भविष्य निधि (VPF) एक वैकल्पिक निवेश योजना है, जिसमें कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफ के अतिरिक्त योगदान कर सकते हैं। इसे ईपीएफ का विस्तार माना जा सकता है, जो कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति बचत को बढ़ाने और उसी ब्याज दर का लाभ उठाने की अनुमति देता है जो ईपीएफ पर मिलती है। VPF में भी कंपाउंडिंग ब्याज मिलता है, जिससे समय के साथ बचत बढ़ती जाती है।

हालांकि, VPF में 5 साल की न्यूनतम अवधि से पहले की गई निकासी पर टैक्स लगाया जा सकता है। ईपीएफ की तरह, VPF फंड भी सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या खाताधारक की मृत्यु के समय नामित व्यक्ति को दे दिए जाते हैं।

कर-मुक्त स्थिति

वित्त वर्ष 2022 के बजट में VPF पर 2.5 लाख रुपये की टैक्स-फ्री सीमा लागू की गई थी, ताकि उच्च आय वर्ग के लोग इसका दुरुपयोग कर ज्यादा टैक्स-फ्री ब्याज न कमा सकें। इस सीमा का उद्देश्य उच्च आय वाले कर्मचारियों को बैंक या एफडी की तुलना में ज्यादा टैक्स-फ्री ब्याज प्राप्त करने से रोकना था।

EPFO में करीब 7 करोड़ मासिक अंशदाता और 7.5 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी हैं, जिनके पास 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक का फंड है। EPFO कर्मचारियों को VPF के जरिए ज्यादा योगदान करने का विकल्प देता है। कर्मचारी अपने नियोक्ता से 12% अनिवार्य अंशदान से अधिक कटौती करने का अनुरोध कर सकते हैं। VPF में अधिकतम योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 100% तक हो सकता है।

VPF की ब्याज दरें

वित्त वर्ष 78 से EPFO 8% से ज्यादा ब्याज दर दे रहा है, जो वित्त वर्ष 90 में 12% पर पहुंचा और 2000 तक 11 वर्षों तक इसी स्तर पर रहा। हाल के वर्षों में, पीएफ की ब्याज दर वित्त वर्ष 22 के लिए 8.10%, वित्त वर्ष 23 के लिए 8.15% और वित्त वर्ष 24 के लिए 8.25% रही।

EPF और VPF में निवेश

advertisement

दि आप हर महीने EPF और VPF में 20,833 रुपये का निवेश करते हैं, जिससे सालाना 2.5 लाख रुपये हो जाते हैं, और 8.25% की ब्याज दर के साथ 30 साल तक यह निवेश जारी रखते हैं, तो आप करीब 3.3 करोड़ रुपये की बचत कर सकते हैं।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 25, 2024