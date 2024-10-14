scorecardresearch
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना: 24 घंटों में 1.5 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन, युवाओं को हर महीने मिलेंगे ₹5000

इस योजना में देश की 500 प्रमुख कंपनियां इंटर्नशिप के अवसर प्रदान कर रही हैं। अब तक जुबिलेंट फूडवर्क्स, मारुति सुजुकी इंडिया, आयशर मोटर, लार्सन एंड टूब्रो, मुथूट फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी 193 कंपनियों ने इंटर्नशिप की पेशकश की है, जिनमें से अधिकतर प्रमुख निजी कंपनियां हैं।

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 14, 2024 08:16 IST

हाल ही में सरकार ने 'प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना' का ऐलान किया और इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया। इस पोर्टल के लॉन्च के 24 घंटे के भीतर ही 1,55,109 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस योजना में देश की 500 प्रमुख कंपनियां इंटर्नशिप के अवसर प्रदान कर रही हैं। अब तक जुबिलेंट फूडवर्क्स, मारुति सुजुकी इंडिया, आयशर मोटर, लार्सन एंड टूब्रो, मुथूट फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी 193 कंपनियों ने इंटर्नशिप की पेशकश की है, जिनमें से अधिकतर प्रमुख निजी कंपनियां हैं।

विपक्ष के सवाल
विपक्ष का तर्क है कि बेरोजगारी और युवाओं के लिए अवसरों की कमी एक गंभीर मुद्दा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाना है। यह योजना उन कंपनियों और युवाओं के बीच एक सेतु का काम करेगी जो टैलेंट और अवसरों की तलाश में हैं।

कहां मिलेंगे इंटर्नशिप के अवसर?
यह इंटर्नशिप योजना 24 विभिन्न सेक्टर्स में अवसर प्रदान करती है, जिसमें तेल, गैस और ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक मौके हैं। इसके बाद ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं आदि क्षेत्र आते हैं। इसमें ऑपरेशन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, सेल्स और मार्केटिंग सहित 20 से अधिक फील्ड्स शामिल हैं। देश के 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 737 जिलों में यह योजना लागू की जाएगी, जिससे पूरे देश के युवाओं को लाभ मिलेगा।

पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए पात्रता
जो छात्र 12वीं के बाद ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की उम्र 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जिन उम्मीदवारों की उम्र 24 वर्ष से अधिक है, वे इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा, जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख से अधिक है, जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, या जो बड़े संस्थानों जैसे IIT, IIM, IISER, NID, IIIT, NLU से ग्रेजुएट हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।

Oct 14, 2024