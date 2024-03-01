PM Modi का दो दिवसीय Bengal दौरा, Bihar-Jharkhand को भी सौगात देंगे प्रधानमंत्री

लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने से पहले PM Modi ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। वो लगातार देशभर में परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। उनके देशव्यापी दौरों की बात करें तो उनका शुक्रवार का शेड्यूल भी बहुत टाइट है। क्योंकि एक और दो मार्च को प्रधानमंत्री मोदी के शेड्यूल में West Bengal, Bihar और Jharkhand विजिट होनी है।

पीएम मोदी के दौरे का पूरा कार्यक्रम

जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री शुक्रवार सुबह दिल्ली से बंगाल रवाना होंगे। वो दुर्गापुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। दुर्गापुर एयरपोर्ट में लैंड करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहले पड़ोसी राज्य झारखंड के दौरे पर जायेंगे। वहां कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीधे आरामबाग पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी, शुक्रवार को आरामबाग में एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के साथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वह दो सार्वजनिक सभाएं करेंगे। पीएम मोदी हुगली और नदिया जिले में कई सरकारी परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी जिन दो सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करेंगे उनमें पहली शुक्रवार को हुगली जिले के आरामबाग और दूसरी शनिवार को नदिया जिले के कृष्णानगर में होगी। प्रधानमंत्री उत्तर 24 परगना के बारासात में एक रैली को संबोधित करने के लिए छह मार्च को फिर से राज्य आएंगे। मोदी शुक्रवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और आरामबाग में 7,200 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण तथा शिलान्यास करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री कुल 15,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए कृष्णानगर जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल यहां एक कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल की 42 में से 35 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा था। 2019 के आम चुनाव में भाजपा को राज्य में 18 सीट मिली थीं।

MARCH 1

सुबह 11.00 बजे झारखंड के सिंदरी में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। फिर दोपहर 12.30 बजे धनबाद में रैली करेंगे। इसके बाद पश्चिम बंगाल जाएंगे। दोपहर 3 बजे आरामबाग में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। 4 बजे आरामबाग में जनसभा को संबोधित करेंगे। रात कोलकाता में राज भवन में रात्रि विश्राम करेंगे।

MARCH 2

सुबह 10:30 बजे कृष्णानगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। 11 बजे कृष्णानगर में जन सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद बिहार जाएंगे पीएम मोदी। 2.30 बजे दोपहर औरंगाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद् घाटन करेंगे। शाम 5 बजे बेगूसराय जाएंगे। वहां विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे।

झारखंड को सौगात-रेलवे क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा

प्रधानमंत्री झारखंड में 35,700 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस तरह गोरखपुर और रामागुंडम में उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार के बाद देश में तीसरा उर्वरक संयंत्र पुनर्जीवित किया जाएगा प्रधानमंत्री उत्तरी कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, चतरा राष्ट्र को समर्पित करेंगे। झारखंड में रेलवे क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी राज्य में 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे।

पश्चिम बंगाल पर फुल फोकस

प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में कुल 22,000 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आगे वो रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन चरण II की आधारशिला रखेंगे.। वही पीएम मोदी हल्दिया-बरौनी कच्चे तेल पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल में रेल, सड़क, एलपीजी आपूर्ति और अपशिष्ट जल उपचार से संबंधित कई अन्य परियोजनाएं प्रमुख फोकस क्षेत्र होंगी। ऊर्जा क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए, तेल और गैस क्षेत्र से संबंधित 1.48 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रव्यापी परियोजनाएं बेगुसराय में शुरू की जाएंगी। भारत के ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि को चिह्नित करते हुए, प्रधान मंत्री केजी बेसिन से 'पहला तेल' निकालने का कार्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

पीएम मोदी का बिहार दौरा

प्रधानमंत्री बिहार में 34,800 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बरौनी रिफाइनरी के विस्तार परियोजना की आधारशिला रखेंगे। पीएम रिफाइनरी में कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री बरौनी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन करेंगे, जो देश में पुनर्जीवित होने वाला चौथा उर्वरक संयंत्र होगा।

बिहार को सौगत

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क, रेल बुनियादी ढांचे, नमामि गंगे कार्यक्रम को भी प्रमुख बढ़ावा मिलेगा। पीएम बिहार में चार नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम पटना में गंगा नदी पर एक नए छह लेन पुल की आधारशिला रखेंगे। पीएम पटना में यूनिटी मॉल का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री देश में पशुधन के लिए डिजिटल डेटाबेस 'भारत पशुधन' समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री किसानों के लिए 'भारत पशुधन' डेटाबेस का उपयोग करने के लिए '1962 किसान ऐप' भी लॉन्च करेंगे।