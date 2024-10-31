scorecardresearch
गुजरात: पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की, राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात के केवड़िया में आयोजित विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
delhi,UPDATED: Oct 31, 2024 10:03 IST

सुबह करीब 7:15 बजे पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने सरदार पटेल के असाधारण योगदान को याद करते हुए सभी को देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ दिलाई। उन्होंने आह्वान किया कि नागरिक राष्ट्र की सुरक्षा में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें।

सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाते हुए

प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाते हुए कहा, "मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और इस संदेश को अपने देशवासियों में प्रसारित करने का भरसक प्रयास करूंगा।" उन्होंने आगे कहा कि यह शपथ उन्होंने सरदार पटेल की दूरदर्शिता और उनके कार्यों की प्रेरणा से ली है।

इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सरदार पटेल की दूरदर्शिता और उनके नेतृत्व की सराहना की और सभी नागरिकों को उनके आदर्शों पर चलने का संदेश दिया।

एकता दिवस परेड

शपथ ग्रहण के पश्चात एकता दिवस परेड का शुभारंभ हुआ, जिसमें 9 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश की पुलिस टुकड़ियाँ, 4 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के दस्ते, एनसीसी कैडेट्स और 16 मार्चिंग टुकड़ियों के साथ एक मार्चिंग बैंड ने हिस्सा लिया।

इस परेड में NSG की हेल मार्च टुकड़ी, BSF और CRPF के महिला और पुरुष बाइकर्स की रैली, BSF के जवानों का मार्शल आर्ट प्रदर्शन, स्कूली बच्चों का पाइप बैंड शो और भारतीय वायु सेना का 'सूर्य किरण' फ्लाईपास्ट भी शामिल रहा।

अन्य गतिविधियाँ

पीएम मोदी ने गुजरात में अपनी यात्रा के दौरान एकता नगर में 280 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 31, 2024