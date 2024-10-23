scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsभारतदिल्ली में पार्किंग फीस बढ़ी, फिर भी प्रदूषण कम नहीं

दिल्ली में पार्किंग फीस बढ़ी, फिर भी प्रदूषण कम नहीं

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जा रही है, जिसके चलते कई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। सोमवार को दिल्ली में 94 दिनों बाद ‘बेहद खराब’ वायु गुणवत्ता दर्ज की गई, जिसमें AQI 310 तक पहुंच गया। इसके बाद दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के दूसरे चरण को लागू कर दिया गया है। आज भी दिल्ली का एक्यूआई 317 है, जो 'बेहद खराब' की श्रेणी में आता है।

Advertisement
Adarsh Garg
Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Oct 23, 2024 15:43 IST

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जा रही है, जिसके चलते कई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। सोमवार को दिल्ली में 94 दिनों बाद ‘बेहद खराब’ वायु गुणवत्ता दर्ज की गई, जिसमें AQI 310 तक पहुंच गया। इसके बाद दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के दूसरे चरण को लागू कर दिया गया है। आज भी दिल्ली का एक्यूआई 317 है, जो 'बेहद खराब' की श्रेणी में आता है।

advertisement

प्रदूषण की स्थिति और खराब होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि हवा की गति धीमी हो गई है और पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। अगले कुछ दिनों में AQI के 400 के पार जाने की उम्मीद है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं।

GRAP-2 के तहत लागू पाबंदियां

डीजल जनरेटर पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पार्किंग फीस बढ़ाई जाएगी ताकि लोग निजी वाहनों का कम उपयोग करें।
सड़कों पर मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी का छिड़काव रोज किया जाएगा।
CNG और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी, साथ ही मेट्रो सेवाओं को भी बढ़ाया जाएगा।
RWA को निर्देश दिया गया है कि वे अपने सुरक्षा गार्ड्स को हीटर मुहैया कराएं ताकि कूड़ा या लकड़ी जलाने से बचा जा सके।

NCR में भी बिगड़ रही है हवा:

ग्रेटर नोएडा: 272
गाजियाबाद: 264
नोएडा: 245
गुरुग्राम: 222
फरीदाबाद: 154

कैसे मापा जाता है AQI:

0-50: अच्छा
51-100: संतोषजनक
101-200: मध्यम
201-300: खराब
301-400: बहुत खराब
401-500: गंभीर

प्रदूषण के बढ़ते स्तर से कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 23, 2024