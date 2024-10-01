95,000 हजार के फोन ऑर्डर किए और फिर डिलिवरी एजेंट की हत्या कर दी

लखनऊ में एक व्यक्ति ने 95000 रूपये के फोन ऑर्डर किए। कैश ऑन डिलिवरी का विकल्प चुना और जब डिलिवरी करने घर पहुंचा तो कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी। आरोपी गजानन और उसके साथी आकाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) शशांक सिंह के अनुसार

गजानन ने फ्लिपकार्ट से दो फोन मंगवाए थे। एक वीवो फोन जिसकी कीमत 45,000 रुपये थी और दूसरा एंड्रॉयड फोन जिसकी कीमत 50,000 रुपये थी, कुल मिलाकर लगभग 95,000 रुपये। जब 23 सितंबर को साहू फोन देने पहुंचे, तो गजानन और आकाश ने कथित तौर पर उनका गला घोंट दिया और उनके शव को इंदिरा नहर में फेंक दिया।

25 सितंबर को साहू के परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने साहू के कॉल रिकॉर्ड के ज़रिए गजानन का नंबर ट्रेस किया। पूछताछ के दौरान आकाश ने अपना अपराध कबूल कर लिया, जिसके बाद दोनों संदिग्धों को गिरफ़्तार कर लिया गया।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ)

राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीम फिलहाल नहर में साहू के शव की तलाश कर रही है। यह दुखद घटना डिलीवरी ड्राइवरों के सामने आने वाले संभावित जोखिमों को उजागर करती है, विशेष रूप से जब वे कैश-ऑन-डिलीवरी विकल्प के साथ उच्च मूल्य की वस्तुओं को संभालते हैं।