scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsभारतअब Pawan Singh यहां से लड़ सकते हैं चुनाव ?

अब Pawan Singh यहां से लड़ सकते हैं चुनाव ?

रिपोर्ट्स की मानें तो पवन सिंह की अनुमानित नेटवर्थ (Pawan Singh Net Worth) करीब 50-65 करोड़ रुपये के आस-पास है। Pawan Singh फिल्मों में एक्टिंग के जरिए मोटी कमाई करते हैं। भोजपुरी स्टार एक गाने के लिए लगभग 2 से 3 लाख रुपये फीस लेते हैं। करोड़ों की संपत्ति के मालिक पवन सिंह लग्जरी लाइफ जीते हैं। Pawan Singh Mumbai House की बात करें तो लोखंडवाला में उनके पास एक लग्जरी फ्लैट है

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Mar 1, 2024 17:14 IST
पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ सकते हैं
पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ सकते हैं

देश में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) की तैयारियां जोरों पर हैं। तमाम राजनीति दल इसके लिए अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुके हैं। गुरुवार को बीजेपी की केंद्रीय समिति की बैठक में 100 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल होने की बात कही जा रही है। अभिनेता से नेता बने TMC सांसद Shatrughan Sinha बंगाल के Asansol से सांसद हैं। ख़बरें आ रही हैं कि Pawan Singh आसनसोल से चुनाव लड़ सकते हैं। पवन सिंह की गिनती भोजपुरी सिनेमा के सबसे महंगे एक्टर्स में की जाती है। 

advertisement

Also Read: आज आ सकती है BJP के 155 कैंडिडेट्स की सूची, Modi, Shah नाम की सूचि के साथ MP से Scindia, Shivraj के नाम को लेकर भी अटकले हुई तेज

पवन सिंह के पास कितनी है संपत्ति

रिपोर्ट्स की मानें तो पवन सिंह की अनुमानित नेटवर्थ (Pawan Singh Net Worth) करीब 50-65 करोड़ रुपये के आस-पास है। Pawan Singh फिल्मों में एक्टिंग के जरिए मोटी कमाई करते हैं। भोजपुरी स्टार एक गाने के लिए लगभग 2 से 3 लाख रुपये फीस लेते हैं। करोड़ों की संपत्ति के मालिक पवन सिंह लग्जरी लाइफ जीते हैं। Pawan Singh Mumbai House की बात करें तो लोखंडवाला में उनके पास एक लग्जरी फ्लैट है

Edited By:
Abhishek
Published On:
Mar 1, 2024