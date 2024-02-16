Manipur violence: Manipur में बीती रात हुई हिंसा के बाद इंटरनेट बैन, Churachandpur में 5 दिन तक बढ़ी सख्ती

Manipur के Churachandpur में गुरुवार हुई हिंसा के बाद सख्ती बढ़ाई गई है। पुलिस प्रशासन ने ताजा हिंसा के बाद पांच दिन तक के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा सस्पेंड कर दी हैय़ मणिपुर के चुराचांदपुर में बीती रात ताजा हिंसा उस वक्त भड़क उठी जब कुछ लोगों की भीड़ ने एसपी और डीसी कार्यालयों वाले सरकारी परिसर में घुसकर वहां खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। भीड़ ने सरकारी दफ्तर में तोड़फोड़ की। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि इस झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 30 से ज्यादा घायल हो गए है।

पुलिस ने बढ़ाई सख्ती

पुलिस के सर्कुलर के मुताबिक 15 फरवरी की शाम से रात तक चुराचांदपुर जिले में हिंसा और आगजनी की कुछ घटनाओं की सूचना मिली है। ऐसी आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व जनता की भावनाओं को भड़काने वाली तस्वीरों और वीडियो पोस्ट करके बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का दुरुपयोग यानी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में भड़काऊ कंटेट और झूठी अफवाहों के फैलने से होने वाली मौतों और नुकसान को रोकने के लिए इंटरनेट बैन किया जाता है। बीते साल 3 मई को मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से अब तक करीब 190 लोगों की मौत हो चुकी है। ह‍िंसक झड़पों में सैकड़ों लोग घायल भी हुए हैं। हिंसा के मद्देनजर ही मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यहां आए दिन कर्फ्यू लगाना पड़ता है। राज्य में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है।