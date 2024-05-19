scorecardresearch
महाराष्ट्र चुनाव 2024: कल 13 सीटों के लिए मतदान; सबकी निगाहें मुंबई पर

महाराष्ट्र में मुख्य मुकाबला शिवसेना, भाजपा और एनसीपी वाली महायुति और शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और एनसीपी (एसपी) के विपक्षी गठबंधन के बीच है। पांचवें चरण में जिन 13 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें से 10 मुंबई, ठाणे और पालघर में हैं।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: May 19, 2024 19:49 IST
Elections

महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2024: मुंबई की छह सीटों समेत महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटों पर सोमवार को मतदान होगा। 2.46 करोड़ से ज़्यादा लोग वोट डालने के पात्र हैं और 264 उम्मीदवारों के भाग्य का फ़ैसला करेंगे। 24,553 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।

इस चरण में जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होगा वे हैं मुंबई उत्तर, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई दक्षिण, ठाणे, कल्याण, भिवंडी, पालघर, नासिक, डिंडोरी और धुले।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (मुंबई उत्तर), भारती पवार (डिंडोरी) और कपिल पाटिल (भिवंडी) भाजपा के प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल हैं, जिन्होंने मुंबई उत्तर मध्य से वकील उज्ज्वल निकम को भी मैदान में उतारा है। शिवसेना के श्रीकांत शिंदे (कल्याण) और शहर कांग्रेस प्रमुख वर्षा गायकवाड़ (मुंबई उत्तर मध्य) भी मैदान में हैं।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने मुंबई दक्षिण, मुंबई उत्तर पश्चिम और मुंबई दक्षिण मध्य सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा ने मुंबई उत्तर, मुंबई उत्तर मध्य और मुंबई उत्तर पूर्व सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं।

उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपने महा विकास अघाड़ी सहयोगियों एनसीपी (एसपी) और कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे के तहत मुंबई दक्षिण, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई उत्तर पूर्व और मुंबई उत्तर पश्चिम में उम्मीदवार खड़े किए हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार मुंबई उत्तर मध्य और मुंबई उत्तर में चुनाव मैदान में हैं।

ठाणे और कल्याण, जहां प्रतिद्वंद्वी सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं, सीएम शिंदे के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है क्योंकि ये उनके राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं। सीएम शिंदे के करीबी सहयोगी नरेश म्हास्के और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे क्रमशः ठाणे और कल्याण से शिवसेना के उम्मीदवार हैं। पालघर में मुकाबला भाजपा और शिवसेना (यूबीटी) के बीच है, जबकि कपड़ा निर्माण केंद्र भिवंडी में भाजपा और एनसीपी (एसपी) मुख्य दावेदार हैं।

धुले में बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई देखने को मिल रही है। डिंडोरी में बीजेपी बनाम शरद पवार की अगुआई वाली एनसीपी (एसपी) है, जबकि नासिक में सीएम शिंदे की शिवसेना और ठाकरे की अगुआई वाली शिवसेना (यूबीटी) आमने-सामने हैं।

मुंबई पुलिस शहर में सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए करीब 30,000 सुरक्षाकर्मियों को तैनात करेगी। दंगा नियंत्रण पुलिस की तीन इकाइयों सहित कम से कम 2,752 अधिकारी और 27,460 अन्य कर्मी महानगर में चुनाव के दिन बंदोबस्त ड्यूटी पर रहेंगे।

एक अधिकारी ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रैंक के पांच अधिकारी, 25 पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) और 77 सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) बंदोबस्त के दौरान विभिन्न टीमों का नेतृत्व करेंगे। मतदान के दिन करीब 5,000 पुलिसकर्मी, 6,200 होमगार्ड और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 36 टुकड़ियाँ भी बाहर से लाई जाएँगी।

लोकसभा की 48 में से 35 सीटों के लिए चार चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को मतदान हुआ।

(पीटीआई से इनपुट्स सहित)

