LPG Cylinder Cheaper: विपक्ष ने टाइमिंग पर सवाल उठाया, इसे 'जुमला' बताया

प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''आज महिला दिवस पर हमारी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 100 रुपये कम करने का फैसला किया है।''प्रधान मंत्री ने कहा, "इससे देश भर में लाखों परिवारों पर वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा, विशेष रूप से हमारी नारी शक्ति को लाभ होगा।"

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
new delhi ,UPDATED: Mar 8, 2024 13:32 IST
lpg

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की घोषणा की। सरकारी सूत्रों ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की कटौती की जाएगी और संशोधित दरें आधी रात से लागू होंगी।प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''आज महिला दिवस पर हमारी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 100 रुपये कम करने का फैसला किया है।''प्रधान मंत्री ने कहा, "इससे देश भर में लाखों परिवारों पर वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा, विशेष रूप से हमारी नारी शक्ति को लाभ होगा।"

सरकार के इस कदम को, जिसे महिलाओं के लिए एक उपहार बताया गया, कुछ ही देर बाद विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिन्होंने घोषणा के समय पर सवाल उठाया।शरद पवार गुट की एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने सुझाव दिया कि केंद्र का कदम एक राजनीतिक चाल हो सकता है।


"मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूं। समय को देखिए। वे पिछले 9 वर्षों से सत्ता में हैं। उन्होंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? जब चुनाव होगा, मेरा मतलब है कि शायद अगले 5 वर्षों में इसकी घोषणा की जाएगी या 6 दिन, "ये और एक जुमला है"...हमारी सरकार में, सिलेंडर 430 रुपये था। वे इसकी बराबरी क्यों नहीं करते?..."

वहीं, तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले ने भी टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 7 महीने में कीमतें कम क्यों नहीं की गईं "अगर मोदी सरकार इतने समय तक एलपीजी की कीमतें कम कर सकती थी, तो पिछले 7 महीनों में ऐसा क्यों नहीं किया गया?" तृणमूल नेता ने सवाल किया।

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, "भाजपा बहुत चतुर पार्टी है। वे 395 रुपये का (एलपीजी) सिलेंडर 1,000 रुपये में बेचते हैं और फिर पीएम मोदी इसमें 100 रुपये कम करने की घोषणा करते हैं।"


तृणमूल नेता सागरिका घोष ने फैसले के समय पर सवाल उठाया।


"आम चुनाव 2024 से कुछ ही दिन पहले, मोदी सरकार ने एलपीजी की कीमतों में कटौती की। ऐसा पहले क्यों नहीं किया जा सकता था जब वैश्विक कीमतें कम होने पर भी महिला उपभोक्ता उच्च एलपीजी कीमतों के तहत काम कर रही थीं? अब, जब चुनाव नजदीक हैं , एलपीजी की कीमतें कम हुईं। राजनीतिक संशय की पराकाष्ठा! भारत को एक प्रधानमंत्री की जरूरत है, चुनावी मंत्री की नहीं,'' उन्होंने एक्स पर कहा।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Mar 8, 2024