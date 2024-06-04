Lok Sabha Results 2024: रुझानों में NDA को मिला बहुमत! INDIA कितने पर आगे?
Lok Sabha Results 2024 सुबह 8 बजे से मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलट गिने गए। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) के वोट गिने जा रहे हैं। शुरुआती रुझानों में सत्ताधारी NDA को बढ़त मिलती दिख रही है।
यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतेगी बीजेपी: पाठक
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, 'मतगणना शुरु हो चुकी है...भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ 80 की 80 सीटें जीतेगी..विपक्ष आधारहीन है और उनके पास नीति नहीं है। जनता ने उन्हें नकार दिया है...'।
रुझानों में NDA को 200+ सीटों पर बढ़त
सुबह 8.30 बजे तक आए रुझानों में एनडीए 220 सीटों पर आगे चल रहा है। विपक्षी INDIA गठबंधन 103 सीट पर बढ़त लिए हुए हैं। अन्य दल/उम्मीदवार 18 सीट पर आगे चल रहे हैं।
कहां से कौन चल रहा आगे?
दिल्ली की सभी 7 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। पंजाब में भी बीजेपी ने 2 सीट पर बढ़त ले रखी है, कांग्रेस 3 सीट पर आगे है। अभी तक आए रुझानों के अनुसार, NDA 165 सीटों पर आगे चल रहा है जबकि INDIA गठबंधन को 78 सीटों पर बढ़त हासिल है।
NDA 80 से ज्यादा सीटों पर आगे
सुबह 8.19 बजे तक आए रुझानों के अनुसार, एनडीए 87 सीटों पर आगे चल रहा है। विपक्षी गठबंधन INDIA के उम्मीदवारों ने 45 सीट पर लीड बना रखी है। अन्य पार्टियां 8 सीटों पर बढ़त में हैं।
शुरुआती रुझानों में कौन-कौन चल रहा आगे?
अभी तक आए रुझानों में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों सीटों (रायबरेली और वायनाड) पर आगे चल रहे हैं। कोटा से बीजेपी के ओम बिरला आगे चल रहे हैं। नई दिल्ली से बीजेपी की बांसुरी स्वराज ने लीड ले रखी है। सहारनपुर से कांग्रेस के इमरान मसूद ने बढ़त ले रखी है। मैनपुरी से सपा की डिंपल यादव आगे चल रही हैं।
शुरुआती रुझानों में NDA को बढ़त, एक सीट अभी से बीजेपी के खाते में
पोस्टल बैलट की गिनती शुरू होते ही रुझान आने लगे हैं। शुरुआती ट्रेंड्स में एनडीए 30 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रहा है, INDIA गठबंधन 12 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर एक सीट NDA के खाते में दिखा रहा है। वह सीट है सूरत, जहां बीजेपी के मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जा चुका है।