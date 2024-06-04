Lok Sabha Election Result 2024: UP में कांग्रेस-सपा गठबंधन को बढ़त, भाजपा को बड़ा नुकसान

scorecardresearch
रुझानों में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में NDA को नुकसान दिख रहा है। यूपी में कांग्रेस-सपा को अच्छी बढ़त है। वहीं, पश्चिम बंगाल में TMC को फायदा मिलता दिख रहा है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI ,UPDATED: Jun 4, 2024 12:37 IST
UP में कांग्रेस-सपा गठबंधन को बढ़त, भाजपा को बड़ा नुकसान

लोकसभा की 543 में से 542 सीटों पर काउंटिंग जारी है। रुझानों में NDA 294 और I.N.D.I.A. 224 सीटों पर आगे है। रुझानों में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में NDA को नुकसान दिख रहा है। यूपी में कांग्रेस-सपा को अच्छी बढ़त है। वहीं, पश्चिम बंगाल में TMC को फायदा मिलता दिख रहा है। एमपी में भाजपा पिछला प्रदर्शन करती दिख रही है। कुल 29 सीटों में से सभी पर भाजपा आगे है। राजस्थान में भाजपा को भारी नुकसान दिख रहा है। काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई। 

नतीजे 

पहले पोस्टल बैलट और उसके बाद EVM के नतीजे आ रहे हैं। अगले 2 से 3 घंटे में नई सरकार की तस्वीर साफ हो सकती है। चुनाव आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया था। कुल 7 फेज में 19 अप्रैल से 1 जून तक वोटिंग हुई। 1952 के बाद 44 दिन का यह चुनाव सबसे लंबा रहा। 1952 में यह 4 महीने चला था। इन 2 मौकों के अलावा चुनाव की प्रोसेस अमूमन 30 से 40 दिन में पूरी हो जाती थी।

