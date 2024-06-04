scorecardresearch
Lok Sabha Election Result 2024: बंगाल में BJP के साथ हो गया खेला! 2019 का परफॉर्मेंस भी रिपीट नहीं कर सकी भाजपा

श्चिम बंगाल में भी बड़ा खेला देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर भाजपा को उम्मीद थी कि वो ममता बनर्जी के गढ़ में बढ़ोतरी कर लेगी। एग्जिट पोल भी भाजपा के पक्ष में दिख रहे थे। हालांकि नतीजों ने इन सभी दावों की पोल खोल दी है और ममता के गढ़ में भाजपा की स्थिति सुधरने की जगह और ज्यादा खराब होती दिख रही है। 

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI ,UPDATED: Jun 4, 2024 16:35 IST
ममता के गढ़ में भाजपा की स्थिति सुधरने की जगह और ज्यादा खराब होती दिख रही

लोकसभा चुनाव के नतीजे लगभग साफ होते दिख रहे हैं। शुरुआती रुझानों में NDA को बहुमत मिल रहा है तो वहीं INDIA गठबंधन भी बेहतर स्थिति में नजर आ रही हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल में भी बड़ा खेला देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर भाजपा को उम्मीद थी कि वो ममता बनर्जी के गढ़ में बढ़ोतरी कर लेगी। एग्जिट पोल भी भाजपा के पक्ष में दिख रहे थे। हालांकि नतीजों ने इन सभी दावों की पोल खोल दी है और ममता के गढ़ में भाजपा की स्थिति सुधरने की जगह और ज्यादा खराब होती दिख रही है। जहां एक ओर 2019 में भाजपा को 18 सीटें मिली थीं तो वहीं इस बार भाजपा 11 सीट पर ही सिमट रही है, और जो तृणमूल कांग्रेस 2019 में 22 सीटों पर काबिज थी वो अब बढ़कर 30 सीटों पर पहुंच गई है। इसके अलावा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। 

Also Read: Lok Sabha Result 2024: राहुल गांधी दोनों सीटों से आगे, मनोज तिवारी, माधवी लता पीछे; रुझानों में NDA को स्पष्ट बहुमत

एग्जिट पोल से विपरीत रहे नतीजे 

वहीं 2024 को लेकर एग्जिट पोल में भी भाजपा को आंकड़े मिलते दिख रहे थे। वो अब नतीजों में तब्दील होते नहीं दिख रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर NDA को 46% वोट शेयर मिलता दिख रहा था। वहीं TMC को 40 फीसदी वोट मिलने की संभावना थी। सीटों के लिहाज से BJP को बढ़ोतरी की उम्मीद थी। एग्जिट पोल में भाजपा को 26-31 सीटें मिलती दिख रही थीं। तो TMC को 11-14 सीटें मिलने का अनुमान था और INDIA गठबंधन को 0-2 मिलने का अनुमान था। गौरतलब है कि राज्य में इंडिया गठबंधन में सहमित नहीं बन सकी थी। TMC और कांग्रेस ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था।

