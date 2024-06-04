Lok Sabha Election Result 2024: बंगाल में BJP के साथ हो गया खेला! 2019 का परफॉर्मेंस भी रिपीट नहीं कर सकी भाजपा

लोकसभा चुनाव के नतीजे लगभग साफ होते दिख रहे हैं। शुरुआती रुझानों में NDA को बहुमत मिल रहा है तो वहीं INDIA गठबंधन भी बेहतर स्थिति में नजर आ रही हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल में भी बड़ा खेला देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर भाजपा को उम्मीद थी कि वो ममता बनर्जी के गढ़ में बढ़ोतरी कर लेगी। एग्जिट पोल भी भाजपा के पक्ष में दिख रहे थे। हालांकि नतीजों ने इन सभी दावों की पोल खोल दी है और ममता के गढ़ में भाजपा की स्थिति सुधरने की जगह और ज्यादा खराब होती दिख रही है। जहां एक ओर 2019 में भाजपा को 18 सीटें मिली थीं तो वहीं इस बार भाजपा 11 सीट पर ही सिमट रही है, और जो तृणमूल कांग्रेस 2019 में 22 सीटों पर काबिज थी वो अब बढ़कर 30 सीटों पर पहुंच गई है। इसके अलावा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है।

एग्जिट पोल से विपरीत रहे नतीजे

वहीं 2024 को लेकर एग्जिट पोल में भी भाजपा को आंकड़े मिलते दिख रहे थे। वो अब नतीजों में तब्दील होते नहीं दिख रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर NDA को 46% वोट शेयर मिलता दिख रहा था। वहीं TMC को 40 फीसदी वोट मिलने की संभावना थी। सीटों के लिहाज से BJP को बढ़ोतरी की उम्मीद थी। एग्जिट पोल में भाजपा को 26-31 सीटें मिलती दिख रही थीं। तो TMC को 11-14 सीटें मिलने का अनुमान था और INDIA गठबंधन को 0-2 मिलने का अनुमान था। गौरतलब है कि राज्य में इंडिया गठबंधन में सहमित नहीं बन सकी थी। TMC और कांग्रेस ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था।