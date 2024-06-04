Lok Sabha Election 2024: महाराष्ट्र में INDIA Block को फायदा, कहां चूक गया NDA?

scorecardresearch
NewsभारतLok Sabha Election 2024: महाराष्ट्र में INDIA Block को फायदा, कहां चूक गया NDA?

इलेक्शन कमीशन के अब तक जारी आंकड़ों के अनुसार, बीजेपी 35 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी को मिलकार INDI अलायंस 41 सीटों पर आगे है। ये 80 सीटों लोकसभा सीटों वाला राज्य है, जहां साल 2019 में हुए चुनावों में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए ने 62 सीटें जीत ली थीं

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI ,UPDATED: Jun 4, 2024 16:24 IST
Lok Sabha Election 2024:
Lok Sabha Election 2024:

लोक सभा चुनावों की काउंटिंग का आधा दिन बीत चुका हैं। इतनी देर में चौंकाने वाले उलटफेर की संभावनाएं दिख रही हैं, जो कि एग्जिट पोल्स के दावों से काफी अलग हैं। नाटकीय मोड़ लेते हुए  INDI गठबंधन भारत के दो सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली राज्यों, यूपी और महाराष्ट्र में आगे हो रहा है। लोकसभा में ये दोनों राज्य कुल 128 सीटें रखते हैं, जो पूरा का पूरा राजनैतिक परिदृश्य बदल सकते हैं। 

Also Read: आंध्र में NDA, ओडिशा में भाजपा की सरकार संभव

उत्तर प्रदेश में क्या है स्थिति

इलेक्शन कमीशन के अब तक जारी आंकड़ों के अनुसार, बीजेपी 35 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी को मिलकार INDI अलायंस 41 सीटों पर आगे है। ये 80 सीटों लोकसभा सीटों वाला राज्य है, जहां साल 2019 में हुए चुनावों में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए ने 62 सीटें जीत ली थीं।  सपा को तब केवल 5 सीटें मिल सकीं थीं। पिछले इलेक्शन में अमेठी से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भाजपा की स्मृति ईरानी से हार गए थे। जबकि इस बार ईरानी कांग्रेस के ही किशोरी लाल शर्मा से पीछे चल रही हैं। कुल मिलाकर, इस बार सपा और कांग्रेस ने हाथ मिलाकर अलग ही स्थिति पैदा कर दी हैं। नब्बे के दशक में सपा के गठन के बाद से यह अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन माना जा रहा है। यूपी में इस बदलाव के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से अहम है दो लड़कों यानी राहुल और अखिलेश यादव का गठबंधन। सपा लंबे से यादवों के साथ मुस्लिम वोटरो को भी जोड़े हुए थी। इसका सीधा फायदा दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक समीकरण बेहद महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। टिकट बंटवारे में सपा और  कांग्रेस ने इस बात को बेहद अहम माना। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल की छवि बेहतर हुई, जिसका असर भी इन रुझानों में झलक रहा है। 

Also Watch: INDIA Block के शानदार प्रदर्शन की 5 वजहें

महाराष्ट्र में क्या हैं हालात

यहां 5 चरणों में चुनाव हुआ, जो अप्रैल से लेकर मई तक चला हैं। ईसी के डेटा के मुताबिक, कांग्रेस 12 सीटों से आगे है। इसके बाद बीजेपी 11 सीटें, शिव सेना (यूबीटी) 11 सीटें, एनसीपी (शरद पवार) 7 सीटें, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) 5 सीट्स और एनसीपी (अजित पवार) को एक सीट मिली है। महायुति में बीजेपी समेत अजित पवार को तगड़ा झटका लगा हैं। ये इसलिए भी करारा झटका माना जा रहा है क्योंकि साल 2019 में बीजेपी ने यहां काफी बढ़िया प्रदर्शन करते हुए 23 सीटें जीती थीं, जबकि उसका सहयोगी दल शिव सेना (तब अविभाजित) 18 पर आकर रुका। तत्कालीन अविभाजित राकांपा को चार निर्वाचन क्षेत्र मिले थे, जबकि कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत सकी थी।

Jun 4, 2024