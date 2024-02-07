Kejriwal vs ED: Kejriwal के खिलाफ ED की शिकायत पर आज सुनवाई करेगी अदालत !

Delhi की Rouse Avenue Court आज दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत पर सुनवाई करेगी। शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का कथित तौर पर पालन न करने के लिए ईडी ने अदालत का रुख किया था। ईडी 3 फरवरी को कानूनी कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ा, जब अदालत ने कुछ दलीलों पर विचार किया और मामले में शेष दलीलों और विचारों को संबोधित करने के लिए 7 फरवरी को अगली सुनवाई निर्धारित की।

शुक्रवार को भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल

बता दें सीएम केजरीवाल दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के कथित मामले में पूछताछ के लिए ईडी द्वारा जारी किए गए पांचवें समन पर शुक्रवार को भी जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए। इससे दो दिन पहले ‘आप’ ने कहा था कि केजरीवाल पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने पेश नहीं होंगे। पार्टी ने समन को ‘अवैध’ करार दिया और आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए बार बार नोटिस भेज रहा है। आप ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिल्ली में उनकी सरकार गिराना चाहती है। उसने कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। केजरीवाल पिछले साल दो नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल तीन जनवरी और 18 जनवरी को ईडी के सामने उपस्थित होने संबंधी उसके समन को टाल चुके हैं।