दिल्ली-NCR की हवा में सांस लेना मुश्किल, कई जगहों का AQI 400 पार, जानें अपने इलाके की एयर क्वालिटी
दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में स्मॉग की परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) कई क्षेत्रों में 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच चुका है।
प्रगति मैदान और ITO जैसे इलाकों में AQI 357 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है।
दिल्ली का औसत AQI
आज सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 406 रहा। पिछले 48 घंटों से यह 'गंभीर' श्रेणी में बना हुआ है। धीमी हवा, कम तापमान और अधिक आर्द्रता के कारण चारों ओर स्मॉग छाया हुआ है।
दिल्ली के अलग-अलग इलाकों का AQI (सुबह 6 बजे तक)
इलाका AQI
अलीपुर 435
आनंद विहार 436
अशोक विहार 438
बवाना 438
द्वारका सेक्टर-8 415
रोहिणी 426
नरेला 449
वजीरपुर 411
शादीपुर 454
विवेक विहार 436
कैसे मापी जाती है एयर क्वालिटी?
AQI 0-50: 'अच्छा'
AQI 51-100: 'संतोषजनक'
AQI 101-200: 'मध्यम'
AQI 201-300: 'खराब'
AQI 301-400: 'बहुत खराब'
AQI 401-500: 'गंभीर'
GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) क्या है?
GRAP प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजना है। इसके तहत 4 चरणों में बढ़ती पाबंदियां लगाई जाती हैं:
AQI 201-300: पहला चरण लागू।
AQI 301-400: दूसरा चरण लागू।
AQI 401-500: तीसरा चरण लागू।
AQI 500+: चौथा चरण लागू।
GRAP के तीसरे चरण के तहत पाबंदियां (15 नवंबर 2024 से लागू):
ड़कों की सफाई और धूल दबाने के लिए जल छिड़काव बढ़ाया जाएगा।
निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक।
स्टोन क्रशर का संचालन बंद।
BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर रोक।
स्कूलों को कक्षा 5 तक ऑनलाइन किया जाएगा।
सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी।
दिल्ली में गैर-आवश्यक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक।
दिल्ली-NCR में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से सावधान रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सख्त जरूरत है।