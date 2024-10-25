scorecardresearch
NewsभारतiPhone का अनोखा फीचर: टिम कुक भी हैं अनजान

iPhone का अनोखा फीचर: टिम कुक भी हैं अनजान

iPhone के कई फीचर्स हैं जिनसे यूजर्स वाकिफ नहीं हैं, लेकिन हाल ही में एक ऐसा फीचर सामने आया है जिसके बारे में Apple के CEO टिम कुक भी अनजान थे। आइए जानें इस फीचर के बारे में और टिम कुक के हालिया इंटरव्यू की कुछ खास बातें।

Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Oct 25, 2024 13:24 IST

टिम कुक का खुलासा

Apple ने iPhone की 16 सीरीज लॉन्च कर दी है, लेकिन फिर भी कई यूजर्स इसके फीचर्स का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। टिम कुक ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें नहीं पता था कि ग्रुप चैट को नाम दिया जा सकता है। जब उनसे इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने चौंकते हुए कहा, "क्या ग्रुप चैट को नाम दिया जा सकता है? मैं तो कभी नहीं सोचता!"

ग्रुप चैट को नाम देने का तरीका

Phone में ग्रुप चैट को नाम देने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें:

ग्रुप चैट खोलें: जिस ग्रुप चैट का नाम बदलना है, उसे ओपन करें।
जानकारी बटन पर टैप करें: चैट के ऊपर, जहां ग्रुप के सदस्यों के नाम या फोटो हैं, वहां "i" (जानकारी) बटन पर टैप करें।
Change Name and Photo पर टैप करें: अब आपको विकल्प दिखाई देंगे, इसमें "Change Name and Photo" पर क्लिक करें।
नया नाम टाइप करें: ग्रुप चैट को जो नाम देना चाहते हैं, उसे टाइप करें।
डन पर क्लिक करें: अंत में "Done" दबाकर नया नाम सेव करें।

टिम कुक का डेली रूटीन

इंटरव्यू में टिम कुक ने यह भी बताया कि वह रोज सुबह चार बजे उठते हैं। अपने दिन की शुरुआत वे अपने iPhone में ईमेल और Apple की सेल्स रिपोर्ट चेक करके करते हैं। यात्रा के दौरान, वे iPad Pro और AirPods का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वर्कआउट के दौरान भी Apple प्रोडक्ट्स से अपनी हेल्थ को ट्रैक करते हैं।

Phone के इस छिपे हुए फीचर का खुलासा एक दिलचस्प बात है, खासकर जब खुद Apple के CEO भी इससे अनजान थे। अगर आप भी इस फीचर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसे आजमाकर अपने ग्रुप चैट को और भी मजेदार बना सकते हैं।
 

Oct 25, 2024