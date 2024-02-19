देश की राजधानी Delhi में Electric और Green Mobility को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस कदम के साथ ही दिल्ली, भारत में नंबर-1 और दुनिया में तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के सभी शहरों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों के साथ तीसरे नंबर पर दिल्ली पहुंच गई है और भारत में नंबर-1 पर है।

advertisement

आइये जानते हैं पूरी खबर है क्या?

दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली की सड़कों पर अब 350 नई इलेक्ट्रिक बसें मिल गई हैं। दिल्ली के Lieutenant Governor VK Saxena, CM Arvind Kejriwal और Transport Minister Kailash Gehlot ने 350 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इन नई बसों को मिला दिया जाए तो तो दिल्ली परिवहन निगम (DTC) में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या अब बढ़कर 1650 हो गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में भी किया गया, जहां उन्होंने बताया कि दिल्ली के लोगों को 350 इलेक्ट्रिक बसें समर्पित कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी ई-बसों की संख्या अब 1650 हो गई है। अब दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण को कम करने में और मदद मिलेगी. साथ ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा।

Also Read: MG और Tata की EV में ₹1.20 लाख तक हुई सस्ती, Mahindra XUV400 पर 4 लाख का डिस्काउंट

सेफ्टी फीचर्स

सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो इन बसों में CCTV कैमरा, GPS, फायर सेफ्टी कवच, पैनिक बटन भी शामिल है। ये बसें दिल्ली के रोहिणी, बुराड़ी, सुखदेव विहार के डिपो से ऑपरेशन हो गई हैं। ये बसें दिल्ली को साल 2025 तक पॉल्यूशन फ्री और वर्ल्ड क्लास सिस्टम्स बनाने के विजन में महत्वपूर्ण योगदान देगी। न सिर्फ कार्बन प्रिंट बल्कि दिल्ली वालों की सेहत और बचत के लिए भी ये महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। ये लो-फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें एक बार चार्ज करने पर लगभग 250 किमी की दूरी तय करती हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा, "ये इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। हमें विश्वास है कि इस तरह की पहलें दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करेंगी। हमारी कोशिश है कि बस बेड़े में सीएनजी बसों को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक बसों से बदल दिया जाए।