IIM Lucknow ने UP में लॉन्च किया Fintech Futurpreneurs Bootcamp

IIM Lucknow और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) द्वारा आयोजित आईआईएम लखनऊ एंटरप्राइज इनक्यूबेशन सेंटर (आईआईएमएल ईआईसी) ने यूपी में फिनटेक फ्यूचरप्रेन्योर्स बूटकैंप लॉन्च किया है। इस बूटकैंप का आयोजन गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और नोएडा सहित प्रमुख शहरों में आयोजित किया जाएगा। फिनटेक फ्यूचरप्रेन्योर्स बूटकैंप को प्रतिभागियों को एक व्यापक सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उन्हें वित्तीय प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओ से रूबरू कराता है।

बूटकैंप में ब्लॉकचेन तकनीक, डिजिटल भुगतान, वित्तीय विश्लेषण, वित्तीय नियामक अनुपालन पर चर्चा सहित कई विषयों को शामिल किया जाएगा। आईआईएम लखनऊ के प्रोफेसर अनादी सरन पांडे, फैकल्टी-इन-चार्ज, आईआईएमएल ईआईसी ने कहा, "हम पूरे उत्तर प्रदेश में फिनटेक फ्यूचरप्रेन्योर्स बूटकैंप लॉन्च करके रोमांचित हैं। यह पहल उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। हमारा मानना है कि महत्वाकांक्षी फिनटेक उद्यमियों को सशक्त बनाने से राज्य में वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास और नवाचार में योगदान मिलेगा।"

आरबीआईएच के आकर्ष नायडू ने कहा, फिनटेक वित्तीय परिदृश्य में क्रांति लाने की क्षमता वाला एक तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है, और हमारा मानना है कि यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को वित्त के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और नोएडा जैसे शहरों तक पहुंचकर, आईआईएमएल ईआईसी का लक्ष्य फिनटेक शिक्षा और संसाधनों तक लोगों तक पहुंचाना है।