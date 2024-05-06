Delhi में सीजन का सबसे गर्म दिन, Rajasthan सहित कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

Delhi से लेकर Bihar-Jharkhand और दक्षिण भारत तक में भीषण गर्मी हो रही है। कई राज्यों में लू का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में तो इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ, जब पारा 41 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। वहीं, राजस्थान के 9 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को दोपहर के वक्त घर से ना निकलने की सलाह दी गई है। वहीं झारखंड में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं, मणिपुर में तो खराब मौसम को देखते हुए दो दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं।

advertisement

Also Read: Flipkart Big Saving Days Sale: Apple iPhone 15 पर 16,000 रुपये की छूट

दिल्ली में अधिकतम तापमान

दिल्ली में अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से दो डिग्री ज्यादा है। आईएमडी के मुताबिक, यह दिल्ली में इस गर्मी में अब तक दर्ज किया गया सबसे ज्यादा तापमान रहा है। इससे पहले 27 अप्रैल को अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि, मौसम विभाग ने आज दिल्ली में आसमान के साफ ​​रहने का अनुमान जताया है। दिल्ली में आज अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

राजस्थान के 9 जिलों में हीटवेव का अलर्ट

राजस्थान के 9 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, एक नया वेदर सिस्टम डेवलप हो रहा है जो 8 मई से एक्टिव होगा। 9 मई से राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी हिस्सों के मौसम में बदलाव आएगा और यहां आंधी चलने के साथ कई जगह बादल छाएंगे। राजस्थान में आज से हीटवेव का अलर्ट है। चिकित्सा विभाग ने इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए है। अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं।

बिहार में भीषण गर्मी से कब राहत?

बिहार में भीषण गर्मी से परेशान लोगों को जल्द राहत मिलेगी। 6 मई से लेकर 11 मई तक बारिश हो सकती है। बादल गरज सकते हैं, तेज हवा चल सकती है और आसमान से बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

झारखंड में मिलेगी भीषण गर्मी से राहत

झारखंड में आज से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। 6 मई से 10 मई तक झारखंड के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। रांची में तेज हवा और बारिश होने की संभावना है। तापमान में भी तीन-चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है।