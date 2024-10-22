Jio के 175 रुपये वाले प्लान के साथ पाएं 12 OTT सब्सक्रिप्शन फ्री

जियो ने 175 रुपये की कीमत वाला एक नया प्रीपेड प्लान पेश किया है, जो बजट के अनुकूल पेशकश के साथ मनोरंजन प्रेमियों को लक्षित करता है। किफायती डेटा और कई स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँच चाहने वालों के लिए डिज़ाइन किया गया यह प्लान, वॉयस कॉलिंग सेवाओं के बिना कई OTT सब्सक्रिप्शन और हाई-स्पीड डेटा प्रदान करता है।

जियो प्रीपेड प्लान - 175 रुपये

यह नया 175 रुपये का प्रीपेड प्लान जियो के मनोरंजन-केंद्रित श्रेणी में आता है और इसे MyJio ऐप और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से खरीदा जा सकता है। यह प्लान उपयोगकर्ताओं को 28 दिनों की वैधता के साथ 10GB हाई-स्पीड डेटा प्रदान करता है। हालाँकि इसमें वॉयस कॉलिंग शामिल नहीं है, लेकिन इस प्लान की डेटा-भारी प्रकृति इसे मौजूदा प्रीपेड प्लान के लिए ऐड-ऑन के रूप में या उन लोगों के लिए आदर्श बनाती है जो डेटा-केंद्रित दृष्टिकोण पसंद करते हैं।

12 ओटीटी प्लेटफॉर्म तक पहुंच

इस 175 रुपये वाले प्लान की सबसे खास बात यह है कि इसमें 12 लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म तक मुफ्त पहुंच है, जो यूजर्स को भरपूर मनोरंजन प्रदान करता है। इसमें शामिल ओटीटी सेवाएं इस प्रकार हैं:

Sony LIV

Zee5

JioCinema Premium

Lionsgate Play

Discovery+

Sun NXT

Kanchha Lannka

Planet Marathi

Chaupal

DocuBay

Epic On

Hoichoi

इन स्ट्रीमिंग सेवाओं का आनंद योजना की 28-दिन की वैधता अवधि के दौरान लिया जा सकता है, जिसमें फिल्मों, टीवी शो और वृत्तचित्रों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है।

अन्य जियो प्लान

175 रुपये वाले प्लान के अलावा, जियो ने तीन और मनोरंजन-केंद्रित प्रीपेड प्लान पेश किए हैं जिनकी कीमत 329 रुपये, 1029 रुपये और 1049 रुपये है। ये प्लान न केवल डेटा और ओटीटी सब्सक्रिप्शन देते हैं बल्कि अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग भी शामिल करते हैं, जो 175 रुपये वाले प्लान की तुलना में ज़्यादा वैल्यू देता है। उपयोगकर्ता जियो की आधिकारिक वेबसाइट पर मनोरंजन सेक्शन के तहत इन ऑफ़र को देख सकते हैं।

अपने डेटा खपत में लचीलापन चाहने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए, जियो 355 रुपये का फ्रीडम प्लान प्रदान करता है। यह प्लान 30-दिन की वैधता के साथ आता है, जिसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉल और 25GB डेटा मिलता है, जिसमें कोई दैनिक डेटा कैप नहीं है। इसके अतिरिक्त, इसमें प्रतिदिन 100 मुफ़्त एसएमएस शामिल हैं, जो इसे उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है जो पूरे महीने अपने डेटा का उपयोग करने में अधिक स्वतंत्रता चाहते हैं।