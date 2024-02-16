scorecardresearch
Delhi के Paint Factory में लगी आग, 11 लोगों की मौत, Chemical की वजह से ब्लास्ट की आशंका

घटनास्थल पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया है की घटना गुरुवार शाम करीब 5.30 बजे की है। जैसे ही धमाका हुआ तो लोग बाहर इकट्ठा हुए। हमने बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। फिर फायर ब्रिगेड को कॉल किया। लेकिन आग नहीं बुझ रही थी।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Feb 16, 2024 10:54 IST
Delhi के Alipore में Dayal Market में मौजूद एक Paint Factory में गुरुवार 15 फरवरी को आग लग गई

Delhi के Alipore में Dayal Market में मौजूद एक Paint Factory में गुरुवार 15 फरवरी को आग लग गई। देर रात तक हादसे में 7 लोगों के मारे जाने की खबर थी। शुक्रवार सुबह 8 मृतकों की संख्या 11 हो गई। 4 लोग घायल हैं, जिन्हें राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। घटना शाम करीब 5:30 बजे की है। रात 9 बजे आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री में धमाके के बाद आग लगी। आग की लपटें इतनी तेज थीं, आसपास के कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा। अधिकारियों का मानना है कि फैक्ट्री में रखे केमिकल की वजह से ब्लास्ट हुआ। 

तीन रास्तों से आग बुझाने की कोशिश की

घटनास्थल पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया है की घटना गुरुवार शाम करीब 5.30 बजे की है। जैसे ही धमाका हुआ तो लोग बाहर इकट्ठा हुए। हमने बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। फिर फायर ब्रिगेड को कॉल किया। लेकिन आग नहीं बुझ रही थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने तीन रास्तों से आग बुझाने की कोशिश की। फैक्ट्री करीब 8-10 साल पुरानी है।

