Farmers Protest : Noida में रहने वाले घर से निकलने से पहले पढ़ ले यह खबर, देख लें ट्रैफिक की सिचुएशन

NewsभारतFarmers Protest : Noida में रहने वाले घर से निकलने से पहले पढ़ ले यह खबर, देख लें ट्रैफिक की सिचुएशन

प्रदर्शनकारी किसान समूहों ने अपनी मांगों पर दबाव बनाने के लिए बुधवार को किसान महापंचायत और बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी में संसद तक मार्च का आह्वान किया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Feb 7, 2024 10:54 IST
पुलिस ने आज के प्रदर्शन के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू कर दी है
पुलिस ने आज के प्रदर्शन के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू कर दी है

अगर आप Delhi-NCR खासकर Noida-Greater Noida में रहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। क्योंकि दिल्ली से नोएडा आने-जाने वालों को आज से दो दिन संभलकर रहने की जरूरत है। जिला गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने आज के प्रदर्शन के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू कर दी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने मंगलवार को कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत 7 और 8 फरवरी को प्रतिबंध लागू रहेंगे। 

ट्रैफिक एडवायजरी जारी

पुलिस ने एक यातायात परामर्श भी जारी किया है, जिसमें किसानों के आंदोलन के मद्देनजर यात्रियों को दोनों शहरों में कुछ मार्गों पर बदलाव के प्रति आगाह किया गया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसान समूह दिसंबर 2023 से स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहीत अपनी भूमि के बदले अधिक मुआवजे और विकसित भूखंडों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 

संसद तक ट्रैक्टर मार्च का आह्वान

प्रदर्शनकारी किसान समूहों ने अपनी मांगों पर दबाव बनाने के लिए बुधवार को किसान महापंचायत और बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी में संसद तक मार्च का आह्वान किया है। यातायात विभाग ने जनता को दादरी, तिलपता, सूरजपुर, सिरसा, रामपुर-फतेहपुर और ग्रेटर नोएडा की विभिन्न सड़कों पर मार्ग परिवर्तन के बारे में आगाह किया है। आपको बताते चलें कि नोएडा ग्रेटर नोएडा के स्थानीय किसानों ने अपनी जमीनों का मुआवजा फिर बढ़ाने समेत अपनी अन्य मांगों को लेकर यूपी सरकार और जिला प्रशासन पर दबाव बढ़ाने के लिए 'किसान महापंचायत' बुलाई है। वहीं 8 फरवरी को किसानों का संसद तक विरोध मार्च निकालने का कार्यक्रम है। ऐसे में पुलिस का कहना है कि उनका महकमा तैयार है,क्योंकि किसानों के इस धरने और प्रदर्शन की आड़ में असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

Feb 7, 2024