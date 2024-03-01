Bengaluru के Rameshwaram Cafe में धमाका, पांच लोग गंभीर रूप से घायल, सिलेंडर फटने से हुआ धमाका
बेंगलुरु के एक कैफे में रहस्यमयी धमाका हुआ है
Bengaluru के एक कैफे में रहस्यमयी धमाका हुआ है। एएनआई के मुताबिक सिलेंडर में ब्लास्ट होने से पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। धमाका Rameshwaram Cafe में हुआ है। जैसे ही धमाके की खबर लोगों तक पहुंची तो अफरा-तफरी मच गई और कई लोग कैफे के बाहर वीडियो बनाते हुए नजर आए।
एचएएल पुलिस स्टेशन को तुरंत इस धमाके की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और डीसीपी निरीक्षण के लिए खुद घटनास्थल पर जा रहे हैं। स्थानीय पुलिस और दमकलकर्मी मौके पर मौजूद हैं। अभी तक धमाके की वजह सामने नहीं आ पाई है।