NewsभारतExclusive: कनाडा में पूर्व राजदूत संजय वर्मा का कहना है कि ट्रूडो के सहयोगियों में खालिस्तानी

Exclusive: कनाडा में पूर्व राजदूत संजय वर्मा का कहना है कि ट्रूडो के सहयोगियों में खालिस्तानी

हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया कि उसने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में सरकारी एजेंटों का इस्तेमाल किया। इस आरोप के बाद कनाडा ने छह भारतीय राजनयिकों को भी देश से निष्कासित कर दिया। भारत ने इन आरोपों को निराधार और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए की गई बात बताकर इन्हें खारिज कर दिया, साथ ही कनाडा के छह राजनयिकों को भारत से निष्कासित कर दिया।

Delhi,UPDATED: Oct 25, 2024 14:46 IST

इस मुद्दे पर इंडिया टुडे ने कनाडा में भारत के पूर्व राजदूत संजय वर्मा से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस कूटनीतिक संकट के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि खालिस्तान समर्थकों द्वारा भारत के राजनयिकों को मिल रही धमकियों से कैसे निपटा गया और भारत-कनाडा संबंधों में उभरते तनाव के कारण क्या थे।

सवाल- क्या कनाडा ने भारत को कोई सबूत सौंपा है?

वर्मा का कहना है कि जांच जारी है, लेकिन भारत को अभी तक किसी भी प्रकार का कानूनी सबूत नहीं मिला है, जिसे ठोस रूप में स्वीकार किया जा सके। उन्होंने कहा कि जब भी कोई अपराध होता है, तो जांच के निष्कर्ष से पहले किसी प्रकार की जानकारी का सार्वजनिक करना उचित नहीं होता।

सवाल- भारतीय राजनयिकों को मिल रही धमकियों के बारे में

संजय वर्मा ने बताया कि कनाडा में भारतीय राजनयिकों को खालिस्तानी चरमपंथियों की ओर से लगातार धमकियां मिल रही थीं। वैंकूवर और टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास और ओटावा में उच्चायोग के अधिकारियों को सुरक्षा की आवश्यकता थी। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन इसके बावजूद राजनयिकों और उनके परिवारों को सुरक्षा के संदर्भ में कई चिंताएं बनी रहीं।

सवाल- ट्रूडो के आरोप और कनाडा की राजनीतिक स्थिति

वर्मा ने सुझाव दिया कि ट्रूडो की सरकार में कई ऐसे लोग हैं जो खालिस्तानी समर्थक हैं और भारत के खिलाफ़ एक नकारात्मक माहौल बनाने में सहायक साबित हो रहे हैं। वर्मा का मानना है कि यह ट्रूडो की घरेलू राजनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि वे एक कमजोर स्थिति में हैं और खालिस्तानी समर्थकों का समर्थन प्राप्त करना उनके लिए लाभकारी हो सकता है।

सवाल- क्या इसका भारत-कनाडा संबंधों पर इसका प्रभाव पड़ेगा

संजय वर्मा के अनुसार, ट्रूडो द्वारा लगाए गए आरोपों और कनाडा के इस रुख से भारत-कनाडा संबंधों में बाधा उत्पन्न हुई है। इससे व्यापार, पेंशन फंड और वीजा प्रक्रियाओं में देरी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस स्थिति का ई-वीज़ा प्रक्रियाओं पर कम से कम असर हो।

सवाल- क्या भारत सहयोग नहीं कर रहा?

वर्मा ने बताया कि भारत ने कनाडा के सामने कई प्रत्यर्पण अनुरोध और अन्य सहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, लेकिन कनाडा ने उस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने इस दोहरे मापदंड की आलोचना की कि कनाडा को भारत से ठोस सबूत की मांग करनी चाहिए, जैसे कि उन्होंने खुद सहयोग के लिए ठोस सबूत मांगे थे।

कनाडा में भारत के पूर्व राजदूत संजय वर्मा का मानना है कि ट्रूडो सरकार के सहयोगियों में खालिस्तानी समर्थकों का प्रभाव है। उन्होंने भारत-कनाडा के बीच रिश्तों में इस समय उभर रहे तनाव को राजनीतिक और घरेलू स्तर पर लिए गए फैसलों का परिणाम बताया।

Oct 25, 2024