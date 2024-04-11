गठबंधन राजनीति महाराष्ट्र में काफी दिलचस्प हो गई है। क्योंकि यहां चुनाव महा विकास अघाड़ी, जिसमें शिव सेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) शामिल हैं, में आपस में भी काफी सिर फुटौव्वल लग रही है।लेकिन साथ ही पूरी लड़ाई अस्तित्व की भी लग रही है। 2024 के आम चुनावों के लिए सीट-बंटवारे पर, और मुख्य रूप से, एक सीट पर - पश्चिमी महाराष्ट्र में सांगली क्षेत्र की सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है।

advertisement

लेकिन सांगली को इतनी महत्वपूर्ण सीट क्या बनाती है? क्योंकि ये इलाका गन्ना उत्पादन का बडा क्षेत्र है और इसमें शरद पवार की राजनीति का बड़ा प्रभाव है।

महाराष्ट्र और चीनी सहकारी समितियाँ

महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन क्षेत्र का बहुत महत्व है, क्योंकि यह राज्य की 45 प्रतिशत ग्रामीण आबादी की आजीविका को बनाए रखता है,अधिकांश कारखाने राज्य के पश्चिमी भाग में केंद्रित हैं, जिनमें से सांगली एक घटक है। भारत की कृषि जनगणना 2001 के अनुसार, गन्ना सभी सिंचित भूमि के 24 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर प्राथमिक नकदी फसल के रूप में खड़ा है।

उल्लेखनीय रूप से, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें उत्पादक सहकारी समितियों के रूप में काम करती हैं और इसकी एक परिभाषित विशेषता यह होती है। 1950 के दशक में राज्य की पहली सहकारी चीनी मिल की स्थापना के बाद से इस क्षेत्र में राजनीतिक प्रभाव व्याप्त हो गया है।

कांग्रेस-शिवसेना के बीच ऐतिहासिक संबंध

ध्यान देने वाली दिलचस्प बात यह है कि वसंतदादा के शिवसेना और ठाकरे परिवार के साथ बहुत दोस्ताना संबंध थे।

राजनीतिक वैज्ञानिक थॉमस ब्लॉम हेन्सन बताते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के बीच संबंध उतने ही पुराने हैं, जितना कि बाद की पार्टी का गठन। उनका तर्क है: "शिवसेना के गठन के संबंध में लगातार अफवाह यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक, जो कि ठाकरे परिवार के मित्र हैं, और कांग्रेस के कद्दावर नेता वसंतदादा पाटिल दोनों ने सेना के गठन और विकास का मौन समर्थन किया था, क्योंकि इसकी क्षमता थी।" 1960 और 1970 के दशक में श्रम पर कम्युनिस्ट पकड़ को नष्ट करना।"

इसके अलावा, किसी को यह ध्यान देने की जरूरत है कि पारंपरिक कांग्रेस गढ़ के रूप में सांगली ने हमेशा पार्टी को वोट दिया है। कांग्रेस का इस सीट पर 1957 से लगातार जीतने का रिकॉर्ड है, 2014 में वह भाजपा से हार गई।

2019 में, उसने चुनाव नहीं लड़ा और सीट अपने सहयोगी स्वाभिमानी पक्ष को दे दी, जिसने विशाल पाटिल को मैदान में उतारा।

पाटिल अब कांग्रेस में हैं और शांति समझौते के तहत उन्हें राज्यसभा सीट देने का वादा किया गया है। ऐसे गहरे इतिहास के कारण, सांगली की वर्तमान चुनावी लड़ाई देखने में बहुत रोमांचक होगी।