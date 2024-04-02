Kejriwal की गिरफ्तारी-रिमांड पर ED आज HC को देगी जवाब, मंत्री Atishi का दावा- मेरे करीबी से कहा गया BJP जॉइन करो, वरना जेल जाओगे

शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ HighCourt में 23 मार्च को याचिका लगाई थी। इस पर 27 मार्च को कोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। ED आज इस मामले में डिटेल में जवाब दाखिल करेगी। मामले की सुनवाई कल यानी 3 अप्रैल को होगी। 21 मार्च को गिरफ्तार हुए केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के अलावा Rouse Avenue Court के रिमांड के फैसले को भी चुनौती दी थी। दरअसल, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा था, जिसे बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाया गया था। 1 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में Tihar भेज दिया। इधर, केजरीवाल की मंत्री Atishi ने 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि मेरे करीबी से कुछ लोगों ने संपर्क किया है। उन्होंने मुझे BJP जॉइन करने के लिए अप्रोच किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा जॉइन करिए या फिर अगले एक महीने में आपको भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।

कुछ ही दिनों में मेरे और मेरे रिश्तेदारों के घर में ED की रेड होगी

मंत्री Atishi का दावा है की आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे और मेरे रिश्तेदारों के घर में ED की रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन भेजे जाएंगे और उसके कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। आज इस मंच के माध्यम से भाजपा को ये बताना चाहती हूं कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, भगत सिंह के चेले हैं। जब तक AAP के हर नेता, हर विधायक और हर कार्यकर्ता की आखिरी सांस बची है तो हम देश और संविधान को बचाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे।

आतिशी ने कहा- भाजपा हमारा मोराल डाउन करना चाहती है

आतिशी ने कहा- उन्होंने उम्मीद की थी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी टूट जाएगी और उसका मोराल गिर जाएगा। रामलीला मैदान में सभा के बाद लाखों लोग आए। 10 दिन तक सड़क पर चले संघर्ष के बाद उन्हें लगा कि इतना काफी नहीं है। आने वाले दिनों में बाकी बड़े नेताओं को जेल में डाला जाएगा।

4 और नेताओं को गिरफ्तार करवाएगी भाजपा

आतिशी ने कहा- पहले सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भाजपा का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। मुझे गिरफ्तार करेंगे, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे।

आतिशी का दावा- भाजपा ने मुझे पार्टी जॉइन करने के अप्रोच किया

AAP की मंत्री आतिशी ने दावा किया- भाजपा ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से भाजपा जॉइन करने के लिए अप्रोच किया। उन्हें लगा कि मैं भाजपा जॉइन कर अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं। अगर नहीं की तो आने वाले एक महीने में मुझे ED द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करीबी व्यक्ति ने कहा कि पीएम मोदी और भाजपा ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी और उसके सभी नेताओं को वो कुचलना चाहते हैं और खत्म करना चाहते हैं।

तिहाड़ के जेल नंबर 2 के बैरक में केजरीवाल

1 अप्रैल को दूसरी रिमांड अवधि खत्म होने के बाद ED ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। वे तिहाड़ के जेल नंबर 2 में अकेले रहेंगे।