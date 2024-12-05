IAS संजीव हंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई: 13 ठिकानों पर छापेमारी, 60 करोड़ के शेयर बरामद

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में बिहार कैडर के IAS अधिकारी संजीव हंस और उनके सहयोगियों के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, जयपुर और नागपुर समेत 13 स्थानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी रियल एस्टेट और सेवा क्षेत्र में जुड़े संजीव हंस के करीबी सहयोगियों और अन्य पार्टियों के परिसरों पर की गई।

क्या है पूरा मामला?

ED की जांच में खुलासा हुआ है कि संजीव हंस ने बिहार सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भ्रष्टाचार के जरिए भारी मात्रा में धन अर्जित किया। उनकी मदद उनके करीबी सहयोगी गुलाब यादव और अन्य व्यक्तियों ने की, जिन्होंने अवैध रूप से कमाए गए पैसे को वैध रूप में बदलने में सहयोग दिया। इसी सिलसिले में 3 दिसंबर को 13 स्थानों पर छापेमारी की गई।

छापेमारी में क्या-क्या बरामद हुआ?

60 करोड़ के शेयर

संजीव हंस के एक करीबी सहयोगी (जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है) के परिवार के नए खुले डिमैट खातों में 60 करोड़ रुपये के शेयर पाए गए।

70 बैंक खातों का विवरण

जांच में ऐसे 70 बैंक खातों की जानकारी मिली, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर अवैध आय को छिपाने के लिए किया गया।

रियल एस्टेट में 18 करोड़ का निवेश

संजीव हंस ने रियल एस्टेट में 18 करोड़ रुपये का निवेश किया, जिसमें भारी नकदी का उपयोग हुआ।

नकदी और विदेशी मुद्रा

छापेमारी के दौरान 23 लाख रुपये नकद और 16 लाख रुपये की अवैध विदेशी मुद्रा जब्त की गई।

डिमैट खाते और बैंक बैलेंस फ्रीज

ED ने छापेमारी के दौरान डिमैट खातों में मौजूद 60 करोड़ रुपये के शेयर और 70 बैंक खातों के बैलेंस को फ्रीज कर दिया। इसके साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित कई दस्तावेज और साक्ष्य भी बरामद किए गए।

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

ससे पहले, PMLA, 2002 की धारा 17 के तहत पटना, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, मुंबई, हरियाणा और पंजाब में छापेमारी की गई थी। उस दौरान निम्नलिखित संपत्तियां बरामद की गई थीं:

80 लाख रुपये की सोने की ज्वैलरी।

70 लाख रुपये की लक्जरी घड़ियां।

87 लाख रुपये नकद।

13 किलोग्राम चांदी (लगभग 11 लाख रुपये मूल्य)।

1.5 किलोग्राम सोने की बूलियन और ज्वैलरी (लगभग 1.25 करोड़ रुपये मूल्य)।

ED की जांच का दायरा बढ़ा

इस कार्रवाई से साफ है कि ED मनी लॉन्ड्रिंग के इस जटिल नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। छापेमारी में बरामद सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि IAS अधिकारी और उनके सहयोगियों ने भ्रष्टाचार से अर्जित धन को सफेद धन में बदलने के लिए कई माध्यमों का उपयोग किया।

यह मामला दिखाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के खिलाफ ED सख्त कदम उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही।