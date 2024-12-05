scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsभारतईडी ने अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी मामले में 5.23 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी मामले में 5.23 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेट टेक्नोलॉजीज के मालिक कुणाल गुप्ता और उनके सहयोगी पवन जायसवाल द्वारा संचालित अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5.23 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Dec 5, 2024 10:17 IST
ईडी ने अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी मामले में 5.23 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
ईडी ने अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी मामले में 5.23 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेट टेक्नोलॉजीज के मालिक कुणाल गुप्ता और उनके सहयोगी पवन जायसवाल द्वारा संचालित अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5.23 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

कुर्क की गई संपत्ति में शामिल हैं

37 घोड़े: केजी स्टड फार्म एलएलपी के, जिनकी कुल कीमत 3.98 करोड़ रुपये आंकी गई है।
फ्लैट: कोलकाता के बागुइआटी स्थित ग्रीनलीफ कॉम्प्लेक्स में 1.08 करोड़ रुपये मूल्य का फ्लैट।

advertisement

कैसे की जाती थी साइबर धोखाधड़ी?

जांच में पता चला है कि कुणाल गुप्ता और उनके साथी अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में लोगों को निशाना बनाकर फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे। ये कॉल सेंटर निम्नलिखित तरीकों से लोगों को धोखा देते थे:

फर्जी तकनीकी सहायता का दावा करना।
नकली लोन ऑफर के लिए फर्जी ऐप का इस्तेमाल।
व्यापारिक लेन-देन के झूठे प्रस्ताव।

इन अवैध गतिविधियों से कमाई गई राशि को केजी स्टड फार्म एलएलपी और जीडी इन्फोटेक जैसी संस्थाओं के जरिए छिपाया जाता था ताकि असली स्रोत को गुप्त रखा जा सके।

मनी लॉन्ड्रिंग का जटिल नेटवर्क

ईडी के अनुसार, केजी स्टड फार्म एलएलपी का इस्तेमाल घोड़ों की खरीद, रखरखाव और प्रशिक्षण के जरिए धन शोधन के लिए किया जाता था। इन घोड़ों को रेस जीतने के लिए इस्तेमाल किया जाता, और उनकी कमाई को फिर से निवेश कर मनी लॉन्ड्रिंग के चक्र को जारी रखा जाता था। जब्त किए गए 37 घोड़े देश के विभिन्न रेस क्लबों और राइडिंग स्कूलों में तैनात हैं।

इसके अलावा, पवन जायसवाल ने ग्रीनलीफ कॉम्प्लेक्स में फ्लैट खरीदने के लिए जीडी इन्फोटेक के जरिए धन शोधन किया। जांच में बिना किसी वैध आय स्रोत के नकद लेनदेन का पता चला, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि ये संपत्तियां अवैध कमाई से हासिल की गई थीं।

पीएमएलए के तहत कार्रवाई

ईडी ने 3 दिसंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत कुर्की आदेश जारी किया। यह कार्रवाई बिधाननगर के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में मेट टेक्नोलॉजीज और उसके निदेशकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की गई है।

पहले भी हुई है कार्रवाई

यह पहली बार नहीं है जब ईडी ने इस मामले में कार्रवाई की है।

नवंबर 2023: 67.23 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी।
जुलाई 2024: 85 लाख रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया।
इस दौरान आरोपियों के परिसरों से नकदी, डिजिटल साक्ष्य और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए थे।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Dec 5, 2024