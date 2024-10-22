Delhi Pollution: पार्किंग फीस बढ़ने समेत कई तरह की पाबंदियां लागू

दिल्ली में सेहतमंद सांसों पर संकट गहराया तो प्रदूषण के खिलाफ पाबंदियां भी सख्त कर दी गईं। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया। हवा में घुला ज़हर बढ़ने लगा तो राजधानी में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP का दूसरा चरण लागू करना पड़ा। दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता की निगरानी करने वाले कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर में सुबह 8 बजे से ग्रैप के दूसरे चरण की पाबंदियां लागू कर दीं।

क्या हैं नए नियम?

डीजल जेनरेटर के इस्तेमाल पर पूरी पाबंदी होगी

सड़कों की मशीन से सफाई होगी

धूल कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा

पार्किंग चार्ज में बढ़ोतरी की जाएगी

लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की गई है

बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाए गए हैं

RWA से कॉलोनी के गार्ड्स को हीटर मुहैया कराने को कहा गया है ताकि ठंड से बचने के लिए गार्ड अलाव का इस्तेमाल ना करें। दिल्ली में ग्रैप के पहला चरण लागू होने के बाद से कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल पर लगाम लगाने कि उपाय किये जा चुके हैं। खुले में मलबा डालने और रेस्तरां में कोयला जलाने पर पाबंदियां पहले से लागू हैं..लेकिन अब प्रदूषण के हालात बिगड़ने पर ग्रैप का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है।

पड़ोसी राज्यों से आने वाला पराली का धुआं

पड़ोसी राज्यों से आने वाला पराली का धुआं भी राजधानी की हवा को ज़हरीला बना रहा है। हरियाणा में अब पराली जलाने वाले किसानों पर भी सख्ती बरती जा रही है। कैथल में पराली जलाने के 18 मामलों में 14 किसानों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन अब पिछले साल दर्ज हुए 72 एफआईआर के आरोपियों को गिरफ्तार करने तैयारी भी कर रहा है।

इन तमाम कोशिशों का मकसद यही है कि किसी तरह ठंड के दिनों में दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण पर लगाम लगाई जाए। लेकिन अगर पड़ोसी राज्यों में सख्ती और राजधानी में ग्रैप का दूसरा चरण लागू होने के बावजूद प्रदूषण के हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर में पाबंदियां और सख्त हो सकती हैं।