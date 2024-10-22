scorecardresearch
NewsभारतDelhi Pollution: आज से GRAP-2 नियम लागू, जानिए क्या- क्या रहेगा बैन?

Delhi Pollution: आज से GRAP-2 नियम लागू, जानिए क्या- क्या रहेगा बैन?

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 22, 2024 08:42 IST
Air quality is deteriorating in Delhi-NCR as winter approaches.
Air quality is deteriorating in Delhi-NCR as winter approaches. (file photo)

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा GRAP-2 का दूसरा चरण 22 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। 
21 अक्टूबर को शाम 4 बजे तक राष्ट्रीय राजधानी का AQI 310 था, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) और IIT मद्रास (IITM) ने पूर्वानुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता 301-400 के बीच 'बहुत खराब' श्रेणी में रह सकती है। 

GRAP-II के अंतर्गत उपाय और प्रतिबंध शामिल हैं:

चिन्हित सड़कों पर प्रतिदिन यांत्रिक/वैक्यूम स्वीपिंग तथा जल छिड़काव का कार्य करें।
सड़कों पर धूल को रोकने के लिए (विशेष रूप से हॉटस्पॉट, भारी यातायात गलियारों, संवेदनशील क्षेत्रों में) धूल को दबाने वाले पदार्थों के उपयोग के साथ-साथ पानी का छिड़काव सुनिश्चित करें (कम से कम हर दूसरे दिन, गैर-पीक घंटों के दौरान) और निर्दिष्ट स्थलों/लैंडफिल में एकत्रित धूल का उचित निपटान करें।
सी एंड डी स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों के सख्त प्रवर्तन के लिए निरीक्षण तेज करें।
एनसीआर में सभी चिन्हित हॉटस्पॉट में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्रित और लक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करें। ऐसे प्रत्येक हॉटस्पॉट में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्र(क्षेत्रों) के लिए उपचारात्मक उपायों को तेज करें।
वैकल्पिक विद्युत उत्पादन सेटों/उपकरणों (डीजी सेट आदि) के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें।
दिनांक 29.09.2023 के निर्देश संख्या 76 के अनुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय आदि सहित एनसीआर के सभी क्षेत्रों में डीजी सेटों के विनियमित संचालन के लिए अनुसूची को सख्ती से लागू करें।
यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए यातायात की गतिविधियों को समन्वित करना तथा चौराहों/यातायात भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त कार्मिकों की तैनाती करना।
समाचार पत्रों/टीवी/रेडियो के माध्यम से लोगों को वायु प्रदूषण के स्तर के बारे में सलाह देना तथा प्रदूषणकारी गतिविधियों को न्यूनतम करने के लिए क्या करें और क्या न करें, इसकी जानकारी देना।
निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए वाहन पार्किंग शुल्क में वृद्धि करें।
अतिरिक्त बेड़ा शामिल करके और सेवा की आवृत्ति बढ़ाकर सीएनजी/इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं को बढ़ावा देना।
सर्दियों के दौरान खुले में बायोमास/एमएसडब्लू जलाने से बचने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को सुरक्षा कर्मचारियों को आवश्यक रूप से इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराने होंगे।
इसके अलावा, सीएक्यूएम ने निर्देश दिया कि अक्टूबर से जनवरी के दौरान धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों से बचा जाना चाहिए। साथ ही, ठोस अपशिष्ट और बायोमास को खुले में नहीं जलाया जाना चाहिए।

केंद्रीय निकाय ने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और निजी वाहनों का कम से कम उपयोग करने तथा आवागमन के लिए कम भीड़भाड़ वाले मार्ग का उपयोग करने का आग्रह किया। इसने लोगों को नियमित अंतराल पर अपने वाहनों में एयर फिल्टर बदलने की भी सलाह दी।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 22, 2024