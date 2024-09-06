Cyber Fraud: लिंक भेजकर पूछे गए सवालों से ठगे गए 11 लाख

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर (Hamirpur) के ख्याह गांव में एक युवक के साथ बेहद शातिर तरीके से 11 लाख की ठगी की गई। युवक को 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) में साढ़े आठ लाख के कैश प्राइज के नाम पर फंसाया गया। पीड़ित युवक ने इस घटना की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कैसे हुई घटना?

पीड़ित युवक ख्याह गांव का निवासी है और हमीरपुर शहर में एक सुनार की दुकान पर काम करता है। उसकी शिकायत के अनुसार, उसे फेसबुक पर 'कौन बनेगा करोड़पति' का लिंक मिला। जब उसने लिंक पर जाकर सवालों के जवाब दिए, तो उसे बताया गया कि उसने नेक्सॉन कार जीती है। इसके साथ ही शातिर ठगों ने गाड़ी के बदले साढ़े आठ लाख रुपये कैश लेने का विकल्प भी दिया। इसके लिए पहले 1200 रुपये पंजीकरण शुल्क के तौर पर मांगे गए।

कैसे हुई ठगी?

इसके बाद ठगों ने कई किस्तों में यूपीआई (UPI) के माध्यम से युवक से करीब 11 लाख रुपये ठग लिए। जब युवक को ठगी का एहसास हुआ, तो उसने साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब दो लाख रुपये बैंक खातों में होल्ड कर दिए और अब अदालत के आदेशों के तहत यह रकम पीड़ित को लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पुलिस कर रही है मामले की जांच

एएसपी हमीरपुर राजेश कुमार ने बताया कि 'कौन बनेगा करोड़पति' में एंट्री के नाम पर युवक से 11 लाख रुपये ठग लिए गए। पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए दो लाख रुपये बैंक खाते में फ्रीज करवा दिए हैं। पीड़ित ने फेसबुक पर 'केबीसी' के नाम से मिले लिंक के जरिए ठगों को बार-बार पैसे भेजे। पुलिस द्वारा मना करने के बावजूद भी युवक ने कुछ और रकम ठगों को भेज दी। साइबर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।