CUET UG Admit Card 2024 जारी, डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आधिकारिक वेबसाइटों, यानी, exam.nta.ac.in, nta.ac.in और cuetug.ntaonline.in पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (CUET UG) 2024 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो छात्र आगामी परीक्षाओं में शामिल होंगे, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे किसी भी देरी से पहले अपने एडमिट कार्ड अभी चेक करें और डाउनलोड करें।

CUET UG 2024

CUET UG 2024 एडमिट कार्ड तक आसान पहुंच के लिए, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे जन्म तिथि और रोल नंबर तैयार रखें।

आगामी परीक्षा

आगामी परीक्षा हाइब्रिड प्रारूप में होगी, जिसमें पारंपरिक पेन-एंड-पेपर टेस्ट और कंप्यूटर-आधारित परीक्षण (CBT) दोनों शामिल होंगे। पेन-एंड-पेपर टेस्ट 15 से 18 मई तक चलने वाले हैं, और उन तिथियों के लिए शहर की सूचना पर्चियाँ पहले ही वितरित की जा चुकी हैं। इस बीच, CBT परीक्षाएँ 21, 22 और 24 मई के लिए निर्धारित हैं, लेकिन इन सत्रों के लिए शहर की सूचना पर्चियाँ अभी भी जारी होने का इंतजार कर रही हैं। इस साल, भारत के बाहर के 26 शहरों सहित 380 शहरों से 13.48 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे। इस साल की परीक्षा सात दिनों में समाप्त होगी, जिसमें 63 टेस्ट पेपर होंगे, जिनकी अवधि आम तौर पर 45 मिनट की होगी, सिवाय कुछ खास विषयों के।

CUET UG 2024 एडमिट कार्ड पर उल्लिखित महत्वपूर्ण विवरण

एडमिट कार्ड पर उल्लिखित महत्वपूर्ण विवरणों की सूची इस प्रकार है:

परीक्षा केंद्र का विवरण

हाजिरी का समय

पेपर का समय

परीक्षा दिवस के निर्देश

CUET UG 2024 एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें

एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट exam.nta.ac.in पर जाएं।

होमपेज पर उपलब्ध हाइलाइट किए गए लिंक टैब पर क्लिक करें

अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे जन्म तिथि और रोल नंबर दर्ज करें

सबमिट पर क्लिक करें

भविष्य के संदर्भ के लिए इसे डाउनलोड करें।

डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक

अन्य विवरण

2024 के लिए CUET UG परीक्षा में कुल 7,17,000 पुरुष आवेदक और 6,30,000 महिला आवेदक हैं। प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम छह विषयों के लिए आवेदन कर सकता है, और इस परीक्षा में 261 विश्वविद्यालय शामिल हैं।

भाषा विकल्प

भाषा विकल्पों के लिए, CUET (UG) - 2024 13 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा: अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। प्रश्नों के प्रयासों के संदर्भ में, उम्मीदवारों को प्रत्येक भाषा के पेपर में 50 में से 40 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। सामान्य परीक्षा के लिए, उम्मीदवारों को 60 में से 50 प्रश्नों का उत्तर देना होगा।