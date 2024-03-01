Commercial LPG Cylinder की कीमतों में 25.50 रुपये की बढ़ोतरी

तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने शुक्रवार को 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की घोषणा की। संशोधित दरों के अनुसार, कीमतों में आज 25.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई। बढ़ोतरी के साथ, 19 किलो वाला वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर अब दिल्ली में 1,795.00 रुपये में मिलेगा।

कोलकाता में वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की संशोधित कीमतें 1,911.00 रुपये, मुंबई में 1,749.00 रुपये और चेन्नई में 1,960.50 रुपये थीं।

मेट्रो शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ीं (एएनआई)

जबकि वाणिज्यिक दरों में वृद्धि हुई है, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अपरिवर्तित बनी हुई हैं।

वाणिज्यिक और घरेलू दोनों सिलेंडरों के लिए प्रथागत मासिक संशोधन, प्रत्येक महीने के पहले दिन होता रहता है।