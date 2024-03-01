scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsभारतCommercial LPG Cylinder की कीमतों में 25.50 रुपये की बढ़ोतरी

Commercial LPG Cylinder की कीमतों में 25.50 रुपये की बढ़ोतरी

कोलकाता में वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की संशोधित कीमतें 1,911.00 रुपये, मुंबई में 1,749.00 रुपये और चेन्नई में 1,960.50 रुपये थीं। बढ़ोतरी के साथ, 19 किलो वाला वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर अब दिल्ली में 1,795.00 रुपये में मिलेगा।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Mar 1, 2024 10:30 IST
शुक्रवार को 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की घोषणा की
शुक्रवार को 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की घोषणा की

तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने शुक्रवार को 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की घोषणा की। संशोधित दरों के अनुसार, कीमतों में आज 25.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई। बढ़ोतरी के साथ, 19 किलो वाला वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर अब दिल्ली में 1,795.00 रुपये में मिलेगा।

advertisement

Also Read: Semiconductor पर IT मंत्री ने व्हाइटबोर्ड पर दी 'मास्टरक्लास', बताया- कैसे तैयार होगा पूरा इकोसिस्टम

कोलकाता में वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की संशोधित कीमतें 1,911.00 रुपये, मुंबई में 1,749.00 रुपये और चेन्नई में 1,960.50 रुपये थीं।

मेट्रो शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ीं (एएनआई)
मेट्रो शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ीं (एएनआई)
जबकि वाणिज्यिक दरों में वृद्धि हुई है, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अपरिवर्तित बनी हुई हैं।

वाणिज्यिक और घरेलू दोनों सिलेंडरों के लिए प्रथागत मासिक संशोधन, प्रत्येक महीने के पहले दिन होता रहता है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Mar 1, 2024