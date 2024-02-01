scorecardresearch
Interim Budget 2024: युवाओं के कौशल और सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस !

शिक्षक प्रशिक्षण के लिए RIE जैसे अधिक संस्थान स्थापित करने की पहल को मजबूत करने से प्रभाव में काफी वृद्धि हो सकती है।

UPDATED: Feb 1, 2024 15:33 IST
अंतरिम बजट 2024

केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने मोदी सरकार 2.0 कार्यकाल के आखरी बजट को पेश कर दिया है। तक़रीबन 57 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री ने कई घोषणाए की है। वित्त मंत्री के बजट सत्र का भाषण खत्म होने के बाद हलचल नजर आ रही है। कई मार्कट एक्सपर्ट से लेकर दिग्गज अपनी-अपनी राय दे रहे है।इसी बीच Nischals के संस्थापक एवं संरक्षक Nischal Narayanam ने कहा है की अंतरिम बजट 2024 युवाओं को कौशल और सशक्त बनाने पर सरकार के फोकस पर प्रकाश डालता है। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि कौशल भारत मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है और STEM शिक्षा की ओर लगातार ध्यान दिया जा रहा है, जो 43% की नामांकन दर के साथ इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाली महिलाओं की बढ़ती संख्या से स्पष्ट है, जबकि अपस्किलिंग कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया था।

मेरा मानना है कि शिक्षक प्रशिक्षण के लिए RIE जैसे अधिक संस्थान स्थापित करने की पहल को मजबूत करने से प्रभाव में काफी वृद्धि हो सकती है। RIE जैसे संस्थानों में निवेश करके और अपने शिक्षा को सशक्त बनाकर, हम एक मजबूत स्कूली शिक्षा प्रणाली बना सकते हैं जो नवाचार, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है और हमारे युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार भविष्य में इसे प्राथमिकता देगी और उद्योग की मांगों और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुरूप मजबूत प्रशिक्षण मॉड्यूल को व्यापक बनाने के लिए धन आवंटित करेगी।

Published On:
Feb 1, 2024