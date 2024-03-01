आज आ सकती है BJP के 155 कैंडिडेट्स की सूची, Modi, Shah नाम की सूचि के साथ MP से Scindia, Shivraj के नाम को लेकर भी अटकले हुई तेज

BJP 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी कर सकती है। इस लिस्ट में PM Modi, गृह मंत्री Amit Shah, रक्षा मंत्री Rajnath Singh सहित करीब 155 लोगों के नाम शामिल होने की चर्चा है। पीएम मोदी को वाराणसी, अमित शाह को गांधीनगर, राजनाथ सिंह को लखनऊ, स्मृति ईरानी को अमेठी, धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा के संबलपुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर/शिवपुरी/गुना, शिवराज सिंह चौहान को भोपाल/विदिशा और संबित पात्रा को पुरी से टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा भिवानी बल्लभगढ़ से भूपेंद्र यादव, डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल, राजौरी-अनंतनाग से रविंद्र रैना, कोटा से ओम बिड़ला, नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी, पश्चिमी दिल्ली से परवेश वर्मा और आसनसोल से भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। दिल्ली में गुरुवार (29 फरवरी) को भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव कमेटी (CEC) की बैठक हुई थी। इसमें 17 राज्यों की 155 लोकसभा सीटों पर देर रात 11 बजे से 3:15 तक, करीब 4 घंटे तक मंथन हुआ। इस बैठक में PM मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा BJP शासित राज्यों के CM भी मौजूद रहे।

UP में सहयोगियों को 6 और झारखंड में AJSU को एक सीट देगी भाजपा

चुनाव समिति की हुई मीटिंग में NDA के सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से भाजपा अपना दल, RLD और अन्य पार्टियों को 6 सीटें दे सकती है। इसके अलावा झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से AJSU के लिए एक, गिरिडीह सीट छोड़ेगी।

पंजाब, आंध्र और तमिलनाडु में अभी भी गठबंधन पर चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे भाजपा के लिए 370 और NDA के लिए 400 प्लस सीटों की तैयारी के साथ काम करें। इसे लेकर पुराने सहयोगियों को साधने पर भी कल की मीटिंग में चर्चा हुई। इसके लिए पंजाब के पुराने सहयोगी अकाली दल, आंध्र प्रदेश में TDP और जनसेना, तमिलनाडु में AIADMK को फिर से NDA में लाने पर बातचीत हुई। इन राज्यों की सीटों को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। अगर गठबंधन पर बात बनी तो पार्टी उसी आधार पर सीटों का बंटवार करेगी, वर्ना अकेले मैदान में उतरेगी।

असम की 14 लोकसभा सीटें: 11 पर भाजपा, 3 पर सहयोगी उतरेंगे

असम की 14 लोकसभा सीटों पर भाजपा का सहयोगी दलों से समझौता हो गया है। भाजपा असम में 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि दो सीटों पर असम गण परिषद (AGP) और एक सीट पर यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (UPPL) उम्मीदवार उतारेगी। AGP बारपेटा और धुबरी, तो UPPL कोकराझार से कैंडिडेट उतारेगी।

संभावना- 2019 से 33% ज्यादा महिला प्रत्याशी होंगी

इस बार भाजपा लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। बुधवार (28 फरवरी) को पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक में इस पर भी सहमति बनी। बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी सहित रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं को कहां से उतारा जाए, इस पर भी मंथन हुआ। एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि इस बार महिला प्रत्याशियों की संख्या पिछली बार से 33% ज्यादा होगी। 2019 में 53 महिलाएं भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतरी थीं। 33% ज्यादा के हिसाब से 70 महिलाओं को टिकट मिल सकता है। इससे पहले कोर ग्रुप की बैठक में 23 राज्यों के संभावित प्रत्याशियों की सूची रखी गई। नए चेहरों पर भी चर्चा हुई।

10 मार्च तक 50% सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान की योजना

सूत्रों की मानें तो भाजपा 10 मार्च तक 50 फीसदी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। 2019 के चुनाव में भी पार्टी ने यही किया था। पिछली बार लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा से कुछ हफ्ते पहले भाजपा ने 21 मार्च को 164 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था।