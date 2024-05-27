Leh जा रहे SpiceJet विमान से पक्षी टकराया, दिल्ली वापस लौटा

एयरलाइन के अनुसार, लेह जाने वाले SpiceJet के एक विमान से रविवार सुबह एक पक्षी टकरा गया और उसे राष्ट्रीय राजधानी वापस लौटना पड़ा। विमान सुरक्षित रूप से वापस उतर गया और यात्रियों को सामान्य रूप से विमान से उतार दिया गया।

बोइंग 737 विमान में करीब 135 लोग सवार

एक सूत्र ने कहा कि बोइंग 737 विमान में करीब 135 लोग सवार थे।SpiceJet ने एक बयान में कहा कि दिल्ली से लेह जाने वाला एसजी 123 विमान इंजन 2 पर पक्षी टकराने के बाद राष्ट्रीय राजधानी वापस लौट आया। इसने कहा, "विमान दिल्ली में सुरक्षित रूप से वापस उतर गया और यात्रियों को सामान्य रूप से विमान से उतार दिया गया।