Mahadev App Fraud केस में ED की बड़ी कार्रवाई, Delhi-Mumbai समेत कई शहरों में रेड, ₹580 करोड़ किए सीज
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Mahadev Online Betting Case में अपराध की आय से कमाए गए 580 करोड़ रुपये फ्रीज किये हैं। इसके अलावा छापेमारी के दौरान 1.86 करोड़ रुपये कैश और 1.78 करोड़ की कीमती चीजें भी जब्त की गई हैं। ये छापेमारी हाल ही में ED ने Delhi, Mumbai, Kolkata, Raipur, Indore और Gurugram में की। ईडी के अनुसार, इस मामले में अपराध से अर्जित अनुमानित आय लगभग 6000 करोड़ रुपये है। बताया जा रहा है, कि इस मामले में ईडी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इतना ही नहीं अबतक 1296.05 करोड रुपए/प्रॉपर्टी फ्रीज और जब्त किए जा चुके है। वहीं मामले की जांच जारी है। इससे पहले ED ने बुधवार (28 फरवरी) को दिल्ली-एनसीआर, मुंबई पश्चिम बंगाल समेत 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। बताया जा रहा है, कि इस मामले में छत्तीसगढ़ के कई नेता और अधिकारी जांच के घेरे में हैं। छतीसगढ़ पुलिस की एफआईआर पर ED ने अपनी जांच शुरू की थी। इसके अलावा विशाखापटनम पुलिस और कुछ अन्य राज्यों की पुलिस ने भी महादेव ऐप के खिलाफ केस दर्ज किया था। जिसे भी ED ने रेकॉर्ड पर लिया था।
दुबई से चल रहा महादेव बेटिंग एप
जांच में पता चला कि महादेव बेटिंग एप दुबई से चलाई जा रही थी, जिसके कई देशों में अलग-अलग नाम से फ्रेंचाइजी 70 से 30 परसेंट प्रॉफिट-मार्जिन पर दी गई थी। महादेव एप के प्रमोटर कुछ अन्य बेटिंग एप जैसे रेडी अन्ना फेयर प्ले व अन्य एप में भी पार्टनर थे। इन एप के जरिये होने वाली कमाई को फर्जी बैंक अकाउंट और हवाला के जरिये एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर किया जा रहा था। जांच के दौरान यह भी पता चला की कोलकाता का रहने वाला एक बड़ा हवाला कारोबारी हरि शंकर जो की दुबई में रहकर महादेव एप के प्रमोटर के साथ इस धंधे को आगे बढ़ा रहा है।