जून 2024 में बैंक अवकाश: 12 दिन बंद रहेंगे बैंक, कर लीजिए पहले से प्लानिंग

जून के महीने में बैंक 12 दिन तक बंद रहेंगे, जिसमें रविवार और इस महीने का दूसरा और चौथा शनिवार शामिल है। राष्ट्रीय या राज्य अवकाश के बावजूद, ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएँ चालू रहेंगी, जिससे ग्राहक तत्काल आवश्यकताओं के लिए बैंक की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या एटीएम के माध्यम से लेन-देन कर सकेंगे। हालाँकि, ग्राहकों से आग्रह किया जाता है कि वे गैर-कार्य तिथियों को ध्यान में रखते हुए बैंक शाखाओं में जाने की सावधानीपूर्वक योजना बनाएँ।

जून 2024 के महीने में बैंक अवकाश की सूची नीचे दी गई है

9 जून: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे

10 जून: पंजाब में श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के अवसर पर अवकाश रहेगा।

14 जून: ओडिशा में पहिली राजा के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे

15 जून: उत्तर-पूर्वी राज्य मिजोरम में YMA दिवस के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। ओडिशा में राजा संक्रांति के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे।

17 जून: बकरीद के अवसर पर कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे

21 जून: वट सावित्री व्रत के कारण कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे

सप्ताहांत बैंक अवकाश

8 जून: पूरे भारत में दूसरे शनिवार को बैंक बंद रहेंगे

22 जून: चौथे शनिवार को पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे

2, 9, 16, 23 और 30 जून: पूरे भारत में रविवार को बैंक अवकाश

पूर्ण तैयारी सुनिश्चित करने के लिए, अपने स्थानीय क्षेत्र में छुट्टियों के बारे में नवीनतम और सबसे सटीक जानकारी के लिए अपनी विशिष्ट बैंक शाखा या उनकी आधिकारिक वेबसाइट से छुट्टियों के कार्यक्रम की पुष्टि करना उचित है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) राष्ट्रीय और राज्य अवकाश, सांस्कृतिक या धार्मिक अनुष्ठान, परिचालन आवश्यकताओं, सरकारी घोषणाओं और अन्य बैंकों के साथ समन्वय जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए प्रतिवर्ष बैंक अवकाशों की एक व्यापक सूची प्रकाशित करता है।