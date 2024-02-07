Jasprit Bumrah का एक और बड़ा कारनामा, क्रिकेट इतिहास में नहीं कर पाया कोई गेंदबाज
इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम टेस्ट मैच में घातक गेंदबाजी करने वाले जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी रैकिंग में धमाका किया है। बुमराह की शानदार गेंदबाजी से तीन पायदान का फायदा पहुंचा है। इसी के साथ वह तीनों ही फॉर्मेट में नंबर वन पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं
भारतीय टीम के तेज गेंदबाज Jasprit Bumrah ने इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम टेस्ट में गजब की गेंदबाजी की। इस मुकाबले में उन्होंने अकेले दम पर इंग्लिश टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए।बुमराह ने दूसरे टेस्ट में कुल 9 विकेट चटकाए और भारत ने सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल की। इस धुरंधर गेंदबाज को आईसीसी ने लाजवाब प्रदर्शन का इनाम रैंकिंग में दिया है। टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने टॉप रैंकिंग हासिल कर ली है, और इसी के साथ एक ऐसा कीर्तिमान भी स्थापित किया जो इससे पहले किसी गेंदबाज के नाम नहीं था।
Also Read: IIM Lucknow ने UP में लॉन्च किया Fintech Futurpreneurs Bootcamp
इंग्लैंड के खिलाफ
इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम टेस्ट मैच में घातक गेंदबाजी करने वाले जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी रैकिंग में धमाका किया है। बुमराह की शानदार गेंदबाजी से तीन पायदान का फायदा पहुंचा है। इसी के साथ वह तीनों ही फॉर्मेट में नंबर वन पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं।