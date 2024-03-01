Anant-Radhika: अपने सबसे छोटे बेटे की शादी के लिए Nita Ambani की शुभकामनाएं

Anant Ambani-Radhika Merchant की शाद की शादी के लिए रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष Nita Ambani ने एक वीडियो में अपने सबसे छोटे बेटे की शादी के लिए अपनी दो इच्छाओं का खुलासा किया। नीता और मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी गुजरात के जामनगर में राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। यह शादी शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें दुनिया भर के कुछ सबसे बड़े नामों के साथ-साथ बॉलीवुड और हॉलीवुड की हस्तियां भी शामिल हुई हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा जारी एक वीडियो में, नीता अंबानी को यह कहते हुए देखा जा सकता है कि अनंत की शादी के लिए उनकी केवल दो इच्छाएं हैं - अपनी जड़ों का जश्न मनाना और कला और संस्कृति को श्रद्धांजलि देना। “मैं अपने पूरे जीवन में कला और संस्कृति से प्रेरित रहा हूँ। इसने मुझे गहराई से प्रभावित किया है और मैं इसे लेकर बहुत भावुक हूं। जब मेरे सबसे छोटे बेटे अनंत की और राधिका की शादी की बात आई, तो मेरी दो महत्वपूर्ण इच्छाएँ थीं। सबसे पहले मैं अपनी जड़ों का जश्न मनाना चाहता था। जामनगर हमारे दिलों में एक विशेष स्थान रखता है और इसका गहरा महत्व है। गुजरात वह जगह है जहां से हम आते हैं। यह वह जगह है जहां मुकेश और उनके पिता ने रिफाइनरी का निर्माण किया था और मैंने इस शुष्क और रेगिस्तान जैसे क्षेत्र को हरे-भरे टाउनशिप और एक जीवंत समुदाय में परिवर्तित करके अपना करियर शुरू किया, ”नीता अंबानी ने कहा। इस बीच, अनंत अंबानी ने इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि उन्होंने अपनी शादी के लिए जामनगर को क्यों चुना। अंबानी ने कहा कि जामनगर वह जगह है जहां वह बड़े हुए हैं और यह उनकी दादी की "जन्मभूमि" और उनके दादा और पिता की "कर्मभूमि" है।

"मैं यहां पला-बढ़ा हूं और यह मेरा सौभाग्य है कि हम यहां जश्न मनाने की योजना बना सके। यह मेरी दादी की जन्म भूमि और मेरे दादा और पापा की कर्म भूमि है। यह गर्व और खुशी की बात है जब हमारे पीएम ने कहा कि किसी को शादी करनी चाहिए भारत में, और यह मेरा घर है। मेरे पिता अक्सर कहते हैं कि यह मेरे दादा का ससुराल है, और इसलिए हम यहां जश्न मना रहे हैं। मैं यह भी मानता हूं कि मैं जामनगर से हूं, यहीं का नागरिक हूं। जामनगर में शादी के लिए मार्क जुकरबर्ग और प्रिसिला चान, रिहाना, शाहरुख खान, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जैसे मेहमान पहुंच चुके हैं।