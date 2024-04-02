scorecardresearch
AAP नेता और राज्यसभा सांसद Sanjay Singh को मिली जमानत

संजय को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली है. वे 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। ईडी ने भी कहा कि उन्हें पर जमानत पर रिहा कर दिया जाए। उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया. हालांकि, जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएंगी।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 2, 2024 17:04 IST
AAP नेता और राज्यसभा सांसद Sanjay Singh

Aam Aadmi Party के नेता और राज्यसभा सांसद Sanjay Singh को Supreme Court से बड़ी राहत मिली है। संजय को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली है। वे 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। ED ने भी कहा कि उन्हें पर जमानत पर रिहा कर दिया जाए। उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। हालांकि, जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएंगी। संजय सिंह को ईडी ने 6 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। संजय के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि हमारे मुवक्किल साढ़े छह महीने से ज्यादा समय से न्यायिक हिरासत में हैं। अब तक मनी ट्रेल साबित नहीं हो पाया है। जेल में रखने को कोई कारण नहीं है। इस दौरान ईडी के वकील ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम अपील स्वीकार करते हैं और संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं। ऐसे में उनकी बयानबाजी पर रोक लगाई जाना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिलहाल, संजय सिंह को लेकर ट्रायल कोर्ट शर्तें तय करेगा। संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं। वहीं, ईडी की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, मेरे पास बहस योग्य मामला है, लेकिन हम 'गुण-दोष पर जाए बिना रियायत दे सकते हैं। 

Also Read: Kejriwal की गिरफ्तारी-रिमांड पर ED आज HC को देगी जवाब, मंत्री Atishi का दावा- मेरे करीबी से कहा गया BJP जॉइन करो, वरना जेल जाओगे

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

- सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है? ये समझ से परे है कि संजय सिंह को हिरासत में रखना क्यों जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा, आपने 6 महीने तक हिरासत में रखा है। अगर और हिरासत की जरूरत है या नहीं तो निर्देश लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिनेश अरोड़ा ने पहले 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया। मामले की सच्चाई यह है कि कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। हालांकि अदालत ने कहा, इस जमानत को मिसाल नहीं माना जा सकता है।

संजय सिंह के वकील ने क्या कहा...

संजय सिंह के वकील का कहना है कि हमने कोर्ट में ईडी से तीन सवाल पूछे थे। वे किसी का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने जमानत का विरोध नहीं किया और कहा कि इन्हें जमानत दे दी जाए। वकीन ने बताया कि हमने पूछा था कि संजय सिंह पर जो दो करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था, उसका क्या सबूत है? छह महीने से जेल में रखा है, क्या हासिल कर पाए हैं? और जांच एजेंसी के पास मनी ट्रेल के क्या सबूत है? जांच एजेंसी किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। सुप्रीम कोर्ट ने संजय के वकील की दलील पर यह रिकॉर्ड किया कि संजय सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ और उन पर दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने के आरोपों की जांच की जा सकती है। कोर्ट को संजय सिंह के वकील ने बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है। इसके बावजूद संजय सिंह 6 महीने से ज्यादा समय से जेल में हैं। 

ED ने नहीं किया जमानत का विरोध

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एएसजी का कहना है कि पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत ट्रायल पूरा होने तक संजय सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने के मामले में ईडी को कोई आपत्ति नहीं है। हम वर्तमान अपील स्वीकार करते हैं और संजय सिंह को सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। फिलहाल, ईडी अब संजय सिंह को गिरफ्तार नहीं करेगी। ट्रायल पूरा होने तक जब तारीखें आएंगी, तब उन्हें पेश होना होगा।  

संजय सिंह की जमानत के मायने क्या?

संजय सिंह की जमानत पर ईडी ने आपत्ति नहीं जताई। बल्कि खुद कहा कि जमानत दे दी जाए। हालांकि, जब ईडी ने पॉलिटिकल गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की तो कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। तीसरी बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि संजय सिंह की जमानत को लेकर लोअर कोर्ट (ट्रायल कोर्ट) शर्तें तय करेगा। संजय सिंह का जमानत आदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को जेल भेजे जाने के एक दिन बाद आया है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। केजरीवाल को 15 अप्रैल तक 14 दिन की हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया है। केजरीवाल को तिहाड़ में जेल नंबर 2 में रखा  गया है। तिहाड़ में आम आदमी पार्टी के अन्य दो नेता दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम Manish Sisodia और Satyendra Jain बंद हैं। इससे पहले फरवरी में Delhi High Court ने संजय सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया था। एक हफ्ते बाद AAP नेता ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। संजय सिंह की गिरफ्तारी के समय प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया था कि वो दिल्ली शराब नीति घोटाले में एक प्रमुख साजिशकर्ता हैं और उन्हें अपराध से 2 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई थी।जांच एजेंसी ने यह भी कहा था कि वो इस मामले में दिनेश अरोड़ा समेत कई आरोपियों या संदिग्धों के संपर्क में थे। 

