Aadhaar Card: आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट करने की समयसीमा फिर बढ़ी

आधार कार्ड: केंद्र ने एक बार फिर आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट करने की समयसीमा बढ़ाकर 14 सितंबर, 2024 कर दी है। इससे पहले, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार को मुफ्त में अपडेट करने की अंतिम तिथि 14 जून तय की थी। आधार बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा पर निर्भर करता है जिसे संशोधित किया जा सकता है। आधार, 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो विभिन्न प्लेटफार्मों पर पहचान सत्यापित करने के लिए आवश्यक है। अगर आपका आधार कार्ड दस साल से ज़्यादा पुराना है और उसे अपडेट नहीं किया गया है, तो UIDAI ने सुझाव दिया है कि आप इसे फिर से मान्य करने के लिए पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण के दस्तावेज़ उपलब्ध कराएँ। सरकार चाहती है कि नागरिक अपने पहचान प्रमाण (POI) और पते के प्रमाण (POA) के दस्तावेज़ों को निःशुल्क अपडेट करें ताकि वे अद्यतित रहें और आधार से जुड़े कामों में किसी भी तरह की परेशानी से बचें।

5 और 15 वर्ष की आयु में बच्चों के बायोमेट्रिक विवरण उनके ब्लू आधार कार्ड पर अपडेट किए जाएं

आधार नामांकन एवं अद्यतन विनियम, 2016 के अनुसार, व्यक्तियों को अपने प्रारंभिक आधार नामांकन की तिथि से प्रत्येक दस वर्ष में अपने पहचान प्रमाण (पीओआई) और पते प्रमाण (पीओए) दस्तावेजों को अद्यतन कराना आवश्यक है।इस विनियमन में यह भी अनिवार्य किया गया है कि 5 और 15 वर्ष की आयु में बच्चों के बायोमेट्रिक विवरण उनके ब्लू आधार कार्ड पर अपडेट किए जाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आधार डेटाबेस सटीक बना रहे, नियमित अपडेट आवश्यक है ताकि पता, नाम या वैवाहिक स्थिति जैसी व्यक्तिगत जानकारी में किसी भी परिवर्तन को रिकॉर्ड किया जा सके।

अपने आधार कार्ड का विवरण ऑनलाइन कैसे अपडेट करें:

> यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाएं

> अपना आधार नंबर और ओटीपी का उपयोग करके लॉग इन करें

> अपनी पहचान और पते का विवरण सत्यापित करें और पहचान और पते के दस्तावेज़ अपलोड करें

> अपनी सहमति प्रस्तुत करें.

आधार अपडेट करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

पहचान का प्रमाण: पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, सरकार द्वारा जारी आईडी कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड। पते का प्रमाण: हालिया बैंक स्टेटमेंट, बिजली या गैस बिल, पासपोर्ट, विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, संपत्ति कर रसीदें, सरकार द्वारा जारी आईडी कार्ड। चेहरे की तस्वीरें, आईरिस स्कैन या फिंगरप्रिंट जैसे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए निकटतम आधार नामांकन केंद्र पर जाएँ। UIDAI वेबसाइट पर निकटतम केंद्र का पता लगाएँ, अपना बायोमेट्रिक डेटा दें, प्रमाणीकरण चरणों का पालन करें और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें। अपडेट को ट्रैक करने के लिए URN के साथ पावती रसीद प्राप्त करें।