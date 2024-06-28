विस्तारा के एक विमान को मिली बम से उड़ाने की धमकी, यात्री हुए परेशान

केरल से मुंबई जाने वाले एक विमान को बम से उड़ा देने की ख़तरनाक धमकी मिली। जैसे ही विमान मुंबई पर लैंड हुआ तुरंत ही सुरक्षाकर्मियों ने सभी यात्रियों के सामान की जाँच की। बीते कुछ दिनों में भारत के अलग-अलग क्षेत्र में बम से उड़ा देने की धमकियाँ मिल रही हैं। कभी किसी स्कूल में तो कभी अस्पताल में। मगर हाल ही में विस्तारा की एक फ़्लाइट को मिली है बम से उड़ा देने की धमकी।केरल में तिरुवनंतपुरम से उड़ने वाली विस्तारा की फ्लाइट में एक क्रू मेंबर को विमान में एक नोट मिला जिसमें लिखा था कि विमान में बम है। इसके बाद फ्लाइट में हड़कंप मच गया, सभी यात्री भयभीत हो गये। इन सबके बीच विमान को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा के बीच लगभग 3:15 बजे लैंड कराया गया।

advertisement

Also Read: कोरियाई विमान 15 मिनट में 27 हजार फीट आया नीचे, यात्रियों के कान से निकला खून , 17 घायल, हुई इमरजेंसी लैंडिंग

संदिग्ध सामान

लैंडिंग के तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों ने सभी यात्रियों और उनके सामान की जाँच करी। मगर कुछ भी संदिग्ध सामान नहीं मिला ना ही किसी यात्री पर शक करने का कोई कारण ही मिला। बता दें कि एयरलाइन की सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी इस घटना की जाँच-पड़ताल में जुट गये थे। ऐसे धमकी भरे मेल, मैसेज क्यों आ रहे हैं, कौन दे रहा है, क्यों दे रहा, फ़िलहाल इन बातों का स्पष्ट रूप से कोई जवाब सामने नहीं आया है। मगर इन घटनाओं को रोकने के लिए शासन और प्रशासन दोनों ही पूरी तरह से देश की सेवा में तत्पर हैं।