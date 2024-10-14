आज आधी रात से मुंबई के 5 टोल होंगे फ्री, शिंदे कैबिनेट का बड़ा फैसला चुनाव से पहले

महाराष्ट्र के मंत्री दादाजी दगडू भुसे ने इस फैसले की जानकारी दी और बताया कि आज आधी रात के बाद से हल्के वाहनों के लिए टोल टैक्स माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "मुंबई में प्रवेश के समय 5 टोल प्लाजा हैं, जहां 45 से 75 रुपये तक का टोल लिया जाता था। हर दिन यहां से लगभग 3 लाख वाहन गुजरते हैं, जिनमें से अधिकतर हल्के वाहन होते हैं। अब इन वाहनों को टोल से छूट दी जाएगी।"

टोल वसूली का इतिहास

मुंबई में 55 फ्लाईओवर बनाए गए हैं, जिनकी लागत वसूलने के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) ने टोल बूथ बनाए थे। मुंबई में टोल माफ करने की मांग लंबे समय से हो रही थी, खासकर एमएनएस और अन्य संगठनों द्वारा। हाल ही में शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने भी मुंबई के प्रवेश बिंदुओं पर टोल माफी की मांग की थी।

विपक्ष ने साधा निशाना

शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने इस फैसले पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह निर्णय चुनावों के नजदीक आने पर लिया गया है। उन्होंने कहा, "आपने पहले टोल क्यों नहीं हटाया? अब सिर्फ हल्के वाहनों के लिए टोल माफ किया जा रहा है, जबकि बड़े वाहनों से अभी भी टोल लिया जाएगा। वर्षों से टोल वसूला जा रहा है, फिर भी सड़कें खराब रहती हैं। चुनावों में जनता इसका जवाब देगी।"

शिंदे सरकार के हालिया फैसले

हाल ही में शिंदे सरकार ने मदरसों में डी.एड. और बी.एड. शिक्षकों के वेतन में वृद्धि और मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम की शेयर पूंजी को 700 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये करने का भी निर्णय लिया था।