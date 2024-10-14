scorecardresearch
आज आधी रात से मुंबई के 5 टोल होंगे फ्री, शिंदे कैबिनेट का बड़ा फैसला चुनाव से पहले

महाराष्ट्र सरकार ने चुनावों से पहले जनता को बड़ी राहत देते हुए मुंबई से जुड़े पांच टोल बूथों को फ्री करने का अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कैबिनेट के इस निर्णय के तहत हल्के मोटर वाहनों को अब इन टोल बूथों पर कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा। इससे छोटे वाहनों से यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 14, 2024 14:14 IST

महाराष्ट्र के मंत्री दादाजी दगडू भुसे ने इस फैसले की जानकारी दी और बताया कि आज आधी रात के बाद से हल्के वाहनों के लिए टोल टैक्स माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "मुंबई में प्रवेश के समय 5 टोल प्लाजा हैं, जहां 45 से 75 रुपये तक का टोल लिया जाता था। हर दिन यहां से लगभग 3 लाख वाहन गुजरते हैं, जिनमें से अधिकतर हल्के वाहन होते हैं। अब इन वाहनों को टोल से छूट दी जाएगी।"

टोल वसूली का इतिहास

मुंबई में 55 फ्लाईओवर बनाए गए हैं, जिनकी लागत वसूलने के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) ने टोल बूथ बनाए थे। मुंबई में टोल माफ करने की मांग लंबे समय से हो रही थी, खासकर एमएनएस और अन्य संगठनों द्वारा। हाल ही में शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने भी मुंबई के प्रवेश बिंदुओं पर टोल माफी की मांग की थी।

विपक्ष ने साधा निशाना

शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने इस फैसले पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह निर्णय चुनावों के नजदीक आने पर लिया गया है। उन्होंने कहा, "आपने पहले टोल क्यों नहीं हटाया? अब सिर्फ हल्के वाहनों के लिए टोल माफ किया जा रहा है, जबकि बड़े वाहनों से अभी भी टोल लिया जाएगा। वर्षों से टोल वसूला जा रहा है, फिर भी सड़कें खराब रहती हैं। चुनावों में जनता इसका जवाब देगी।"

शिंदे सरकार के हालिया फैसले

हाल ही में शिंदे सरकार ने मदरसों में डी.एड. और बी.एड. शिक्षकों के वेतन में वृद्धि और मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम की शेयर पूंजी को 700 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये करने का भी निर्णय लिया था।

ankur tyagi
Oct 14, 2024